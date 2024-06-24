В выходные дни сайт ВККС вместе со всеми системами и реестрами работать не будет – ВККС

Проблемы возникли из-за плохого состояния энергосистемы страны.

В Высший квалификационной комиссии судей 24 июня сообщили, что из-за проблем в энергосистеме страны, в выходные дни, в течение неопределенного времени, не будет функционировать веб-сайт ВККС.

Соответственно, не будет доступна электронная система декларирования для подачи деклараций добропорядочности судьи и деклараций родственных связей судьи.

Также в выходные не будет работать недавно созданный электронный кабинет судейской карьеры.

Отметим, что проблемы в работе сайта ВККС возникли вечером 21 июня, а возобновил свою работу сайт Комиссии 24 июня около 12:00.

Автор: Вячеслав Хрипун

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