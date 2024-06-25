Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Аспирантам, поступившим в 2022 году, придется сдать специальные государственные экзамены – МОН

13:09, 25 июня 2024
Специальные государственные экзамены ждут аспирантов, вступивших в 2022 году, чтобы проверить, что они действительно продолжают свое обучение в аспирантуре.
Аспирантам, поступившим в 2022 году, придется сдать специальные государственные экзамены – МОН
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в МОН сообщили, что в 2024 году отменено поступление на дневную форму обучения в аспирантуре по контракту и откорректированы правила возобновления обучения в аспирантуре. Это, по словам МОН, сделано для того, чтобы «обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент избегания мобилизации».

Вступление в аспирантуру в этом году будет осуществляться исключительно по государственному заказу, в то же время бюджетных мест станет вдвое больше, чтобы дать возможность всем, кто действительно желает получить степень доктора философии (а не просто избежать мобилизации через аспирантуру), это сделать с полной поддержкой от государства. Вступление на обучение в аспирантуре по контракту в этом году будет возможно только на заочной и вечерней формах, которые, как подчеркнул министр образования, Оксен Лисовый, не дают право на отсрочку.

Кроме того, в 2024 году Министерство образования и науки Украины будет вводить специальные государственные экзамены для поступивших на аспирантуру в 2022 году. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире телемарафона.

«Мы в этом году будем вводить именно специальные государственные экзамены для вступивших в 2022 году, чтобы проверить, что они действительно продолжают свое обучение в аспирантуре, а не используют аспирантуру не по назначению» - отметил он.

По словам Винницкого, к 2022 г. ежегодно в аспирантуру поступали примерно 7 тыс. человек, в 2022 г. количество поступающих увеличилось до 15 тыс. человек.

По состоянию на сегодняшний день для участия в едином вступительном экзамене (ЕВЭ) для поступления в аспирантуру зарегистрировались 246 тыс. человек, из них 91 тыс. мужчины 25-60 лет, уже имеющие степень магистра или специалиста.

Заместитель министра образования сообщил, что в этом году поступление в аспирантуру дневной формы будет возможно только на бюджет. На заочной/вечерней форме обучения остается возможность учиться по контракту.

Среди госэкзаменов, которые в этом году будут сдавать аспиранты, поступившие в 2022 г., будет единственный государственный зачет по иностранному языку. Винницкий добавил, что будут сдавать его в «октябре-ноябре».

Автор: Наталья Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Аспирантам, поступившим в 2022 году, придется сдать специальные государственные экзамены – МОН

Специальные государственные экзамены ждут аспирантов, вступивших в 2022 году, чтобы проверить, что они действительно продолжают свое обучение в аспирантуре.

Верховная Рада исправила после принятия закон об изменениях в ГПК, ХПК и КАСУ и решила, что все же свидетели, специалисты и эксперты не могут участвовать в админпроцессе с собственных гаджетов

Кроме того, Верховная Рада изменениями уже после принятия закона уточнила, что риски технической невозможности участия в видеоконференции вне помещения суда, прерывания связи несет участник дела, его представитель, кроме случая, когда суд утратил техническую возможность обеспечить проведение видеоконференции.

Народные депутаты предлагают убрать риски мобилизации мужчин до 25 лет

Группа народных депутатов предлагает законодательно решить проблему, по которой мужчины, которым не исполнилось 25 лет, которые не проходили военную службу или военную кафедру, но были в свое время признаны ограниченно годными, могут быть мобилизованы.

Водитель управлял автомобилем под алкоголем, но сообщил, что управлял Mitsubishi не он, а автопилот: что решил суд

Полиция и суд хоть и послушали о технических характеристиках современных автомобилей, но не поверили водителю.

Осужденных, которые не отбыли наказание в результате вооруженной агрессии и временной оккупации, освободят от дальнейшего отбывания наказания – Комитет рекомендовал законопроект

Также предлагается исключить из УПК статью 615-1 «Восстановление утраченных материалов уголовного производства в условиях военного положения» и дополнить УПК новым разделом об особенностях досудебного расследования и судебного производства, осуществление которых невозможно в результате вооруженной агрессии и временной оккупации.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео