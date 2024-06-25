Аспирантам, поступившим в 2022 году, придется сдать специальные государственные экзамены – МОН

Специальные государственные экзамены ждут аспирантов, вступивших в 2022 году, чтобы проверить, что они действительно продолжают свое обучение в аспирантуре.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в МОН сообщили, что в 2024 году отменено поступление на дневную форму обучения в аспирантуре по контракту и откорректированы правила возобновления обучения в аспирантуре. Это, по словам МОН, сделано для того, чтобы «обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент избегания мобилизации».

Вступление в аспирантуру в этом году будет осуществляться исключительно по государственному заказу, в то же время бюджетных мест станет вдвое больше, чтобы дать возможность всем, кто действительно желает получить степень доктора философии (а не просто избежать мобилизации через аспирантуру), это сделать с полной поддержкой от государства. Вступление на обучение в аспирантуре по контракту в этом году будет возможно только на заочной и вечерней формах, которые, как подчеркнул министр образования, Оксен Лисовый, не дают право на отсрочку.

Кроме того, в 2024 году Министерство образования и науки Украины будет вводить специальные государственные экзамены для поступивших на аспирантуру в 2022 году. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире телемарафона.

«Мы в этом году будем вводить именно специальные государственные экзамены для вступивших в 2022 году, чтобы проверить, что они действительно продолжают свое обучение в аспирантуре, а не используют аспирантуру не по назначению» - отметил он.

По словам Винницкого, к 2022 г. ежегодно в аспирантуру поступали примерно 7 тыс. человек, в 2022 г. количество поступающих увеличилось до 15 тыс. человек.

По состоянию на сегодняшний день для участия в едином вступительном экзамене (ЕВЭ) для поступления в аспирантуру зарегистрировались 246 тыс. человек, из них 91 тыс. мужчины 25-60 лет, уже имеющие степень магистра или специалиста.

Заместитель министра образования сообщил, что в этом году поступление в аспирантуру дневной формы будет возможно только на бюджет. На заочной/вечерней форме обучения остается возможность учиться по контракту.

Среди госэкзаменов, которые в этом году будут сдавать аспиранты, поступившие в 2022 г., будет единственный государственный зачет по иностранному языку. Винницкий добавил, что будут сдавать его в «октябре-ноябре».

Автор: Наталья Мамченко

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