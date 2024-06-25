В Киевской области судили мужчину, который производил и сбывал метадон

Мужчину осудили на 9 лет тюремного заключения.

На Киевщине судили мужчину, который производил и сбывал метадон. Об этом сообщает Бориспольский горрайонный суд Киевской области.

Суд вынес приговор в отношении гражданина, обвиняемого в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст. 307 УК Украины (незаконное изготовление и хранение в целях сбыта наркотических средств, совершенное повторно, в особо крупных размерах), ч.2 ст. 311 УК Украины (незаконное приобретение и хранение прекурсоров с целью их использования для изготовления наркотических средств, совершенное повторно), ч. 2 ст. 317 УК Украины (организация и содержание места незаконного изготовления наркотических средств, совершенное повторно).

Так, в неустановленное время и месте, он, будучи осведомлен о способах изготовления наркотических средств, действуя умышленно, по корыстным мотивам, избрав совершение преступлений в сфере наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, как способ получения стабильной незаконной прибыли, в нарушение законодательства об обращении в Украине наркотических средств и психотропных веществ, действуя умышленно, повторно, решил заниматься незаконным изготовлением и хранением наркотического средства, обращение которого ограничено - метадон (фенадон) с целью сбыта.

По делу №359/7246/23 суд признал виновным и назначил окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет с конфискацией имущества.

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