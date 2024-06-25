Чоловіка ув’язнили на 9 років.

На Київщині судили чоловіка, який виготовляв та збував метадон. Про це повідомляє Бориспільський міськрайонний суд Київської області.

Суд ухвалив вирок відносно громадянина, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 307 КК України (незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту наркотичних засобів, вчинене повторно, в особливо великих розмірах), ч.2 ст. 311 КК України (незаконне придбання та зберігання прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів, вчинене повторно), ч. 2 ст. 317 КК України (організація та утримання місця незаконного виготовлення наркотичних засобів, вчинене повторно).

Так, у невстановлений час та місці, він, будучи обізнаним про способи виготовлення наркотичних засобів, діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, у порушення законодавства щодо обігу в Україні наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи умисно, повторно, вирішив займатися незаконним виготовленням та зберіганням наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) з метою збуту.

У справі №359/7246/23 суд визнав винним та призначив остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 9 років з конфіскацією майна.

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