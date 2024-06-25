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Вступ-2024: куди дзвонити у разі виникнення питань – відповідь МОН

14:50, 25 червня 2024
В Україні запустили консультативну підтримку для вступників.
Вступ-2024: куди дзвонити у разі виникнення питань – відповідь МОН
Фото: atomy.com.ua
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Міністерство освіти і науки України повідомило про запуск консультативної підтримки для вступників.

У відомстві зазначили, щоб зробити процес вступу простішим та зрозумілішим для вступників і батьків, запустили:

Гарячу лінію МОН: 0 (800) 50-45-70

Графік: пн-чт 09:00–17:00, пт 09:00–16:45

Чат-бот на сайті МОН (мова чат-бота відображатиметься саме мовою налаштування вашого браузера)

Графік: пн-чт 09:00–17:00, пт 09:00–16:00

Електронну пошту: [email protected]

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