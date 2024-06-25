Японія послабила візові вимоги для громадян України: основні зміни

Послаблення візових вимог покращать умови для бізнесменів і родичів евакуйованих з України, які проживають в Японії.

Із 24 червня Японія послабила візові вимоги для українців. Про це повідомляє посольство Японії в Україні.

«Це ще один крок для подальшого розвитку двосторонніх відносин між Україною і Японією, у тому числі сприяння культурному обміну, комерційним відносинам між країнами і підтримці зусиль з відбудови України», — йдеться в повідомленні.

У відомстві поки не уточнили деталі, однак у лютому 2024 року посольство анонсувало зміни для короткострокового перебування громадян України в Японії.

Серед змін:

штатні працівники українських компаній, які беруть участь у проєктах співпраці між Японією й Україною, мають право отримати багаторазову короткострокову візу для ділових цілей. Також пом’якшено вимогу наявності історії поїздок до Японії;

родичі евакуйованих у Японію українців можуть отримати багаторазову короткострокову візу для відвідування родичів чи знайомих;

багаторазові візи (дійсні протягом пʼяти років, з дозволеним періодом перебування до 90 днів для кожного візиту) видаватимуться заявникам з високими доходами і членам їхніх сімей.

У посольстві вказували, що послаблення візових вимог покращать умови для бізнесменів і родичів евакуйованих з України, які проживають в Японії.

На сайті посольства наголошується, що відомство поки не надає послуги в Україні. Відтак оформити візу в Україні неможливо.

Українці мають право оформити візу в посольствах Японії у сусідніх країнах: Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії та Молдові.

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