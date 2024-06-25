У Києві таксист привласнив 400 000 грн, які забула дружина зниклого безвісти воїна

Водій таксі вирішив не віддавати коробку з грошима, а менеджеру служби підтримки таксі повідомив, що забутих речей в автомобілі немає.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру водієві таксі у крадіжці грошей у великих розмірах.

Як повідомила Київська міська прокуратура, 26-річний водій однієї зі служб таксі приїхав на виклик до пасажирки. Після того як він доставив її до місця призначення, чоловік закінчив робочу зміну та поїхав додому. Згодом він отримав повідомлення від служби підтримки про те, що в автомобілі клієнтка забула свої речі.

Відкривши багажник автомобіля, чоловік виявив там коробку, яка була загорнута в харчову плівку.

Розпакувавши коробку, таксист побачив у ній 400 000 гривень, які його пасажирка - дружина військового отримала від держави у зв’язку з тим, що її чоловік зник безвісти.

«Водій таксі вирішив не віддавати коробку з грошима, тому повідомив менеджеру служби підтримки таксі, що забутих речей в автомобілі немає», - пише прокуратура.

Згодом він відвіз гроші «на зберігання» своєму товаришу.

У прокуратурі додали, що правоохоронці знайшли гроші та повернули їх власниці. Таксисту ж повідомлено про підозру у крадіжці.

Тепер зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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