Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українських біженців до березня 2026 року

Наразі майже 4,2 мільйона українців користуються тимчасовим захистом в ЄС, серед яких третина – діти.

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2026 року. Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Як відомо, механізм тимчасового захисту був запущений 4 березня 2022 року. Прийняте рішення про продовження не змінює рішення від березня 2022 року щодо категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист.

Тимчасовий захист забезпечує негайний і колективний захист великій групі переміщених осіб, які прибувають до ЄС і не мають можливості повернутися до країни походження. Люди, які користуються тимчасовим захистом, мають однакові права на всій території ЄС.

Ці права включають:

проживання;

доступ до ринку праці та житла;

медичну допомогу;

соціальну допомогу;

доступ до освіти для дітей.

Вона також допомагає державам-членам впорядковано та ефективно управляти прибуттям людей.

«День за днем росія тероризує український народ своїми бомбардуваннями. Це небезпечні обставини. Ті, хто втік від російської агресії, можуть і надалі розраховувати на нашу солідарність», – зазначила держсекретар Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур, яка представляє країну, що нараз головує в Раді ЄС.

Наразі майже 4,2 мільйона осіб, переміщених з України, користуються тимчасовим захистом в ЄС, серед яких третина – діти.

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