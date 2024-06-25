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У справі про ДТП із загиблим військовим слідчий закрив провадження за відсутністю в діях водія складу злочину: що вирішив апеляційний суд

14:14, 25 червня 2024
37-річний чоловік на «Mercedes-Benz Sprinter» наїхав на військовослужбовця ЗСУ, що йшов проїзною частиною у попутному напрямку.
У справі про ДТП із загиблим військовим слідчий закрив провадження за відсутністю в діях водія складу злочину: що вирішив апеляційний суд
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Хмельницький апеляційний суд скасував постанову слідчого про закриття кримінального провадження у справі про ДТП, в якій загинув військовослужбовець

28 листопада неподалік с. Требухівці на Хмельниччині 37-річний чоловік на автомобілі «Mercedes-Benz Sprinter» наїхав на 55-річного військовослужбовця, що йшов проїзною частиною у попутному напрямку. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Відомості про кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого – того ж дня були внесені до ЄРДР.

За результатами слідчих дій (огляду місця події, експертиз тіла загиблого, судової транспортно-трасологічної експертизи, експертизи технічного стану автомобіля, допиту свідків, слідчого експерименту, експертиз обставин та механізму ДТП) слідчий закрив кримінальне провадження за відсутністю в діях водія складу інкримінованого злочину.

Чоловік, що у цій справі має статус потерпілого, звернувся до Хмельницького міськрайонного суду з проханням скасувати постанову слідчого про закриття кримінального провадження. Проте слідчий суддя дійшов висновку, що правоохоронці зробили достатньо дій, спрямованих на встановлення обставин події, а тому прийняте рішення – законне.

Представник потерпілого оскаржив ухвалу судді до апеляційного суду: просив її скасувати й ухвалити нову – про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження. Посилався на те, що слідчий не допитав свідків про стан дорожнього покриття, не надав оцінки твердженням потерпілого, що для експертизи були надані помилкові вихідні дані, а тому потрібно призначити повторну експертизу й повторний слідчий експеримент.

Колегія суддів ХАС погодилася з доводами апеляційної скарги: досудове розслідування у кримінальному провадженні проведено без всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи та оцінки слідчим всіх зібраних та перевірених доказів.

«За результатами апеляційного перегляду провадження, колегія суддів вважає, що слідчий дійшов передчасного висновку про відсутність в даному кримінальному провадженні ознак складу злочину, передбаченого ст. 286 ч. 2 КК України, не навівши переконливих, вичерпних мотивів в обґрунтування свого рішення про закриття кримінального провадження, діючи у межах положень ст. 284 КПК. Відповідно і ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 10.05.24 року за результатами розгляду скарги потерпілого, на думку колегії суддів, також не можна вважати законною та обґрунтованою», – констатував апеляційний суд.

Відтак ХАС задовольнив апеляційну скаргу представника потерпілого та ухвалив направити матеріали кримінального провадження до СУ ГУНП в Хмельницькій області для проведення досудового розслідування у цій справі.

З мотивами ухвали апеляційного суду у справі № 686/31696/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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