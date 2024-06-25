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Верховна Рада виправила після прийняття закон про зміни до ЦПК, ГПК та КАСУ і вирішила, що все ж свідки, спеціалісти та експерти не можуть брати участь в адмінпроцесі з власних гаджетів

12:15, 25 червня 2024
Крім того, Верховна Рада змінами вже після прийняття закону уточнила, що ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв’язку несе учасник справи, його представник, крім випадку коли суд втратив технічну можливість забезпечити проведення відеоконференції.
Верховна Рада виправила після прийняття закон про зміни до ЦПК, ГПК та КАСУ і вирішила, що все ж свідки, спеціалісти та експерти не можуть брати участь в адмінпроцесі з власних гаджетів
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Верховна Рада виправила вже проголосований 23 травня 2024 року Закон «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції» (законопроект №11133).

«У зв’язку з виявленням у тексті цього Закону неузгодженостей між його положеннями в частині уніфікації змін до процесуальних кодексів України, а також на підставі подання Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (рішення Комітету від 14 червня 2024 року) вноситься пропозиція щодо усунення у прийнятому Законі в порядку, встановленому статтею 131 Регламенту, цих неузгодженостей шляхом викладення у новій редакції підпункту 1 (стаття 197 Господарського процесуального кодексу України), підпункту 2 (стаття 212 Цивільного процесуального кодексу України) та підпункту 3 (стаття 195 Кодексу адміністративного судочинства України) пункту 1 Закону» - зазначено у рішенні Комітету.

Так, Комітет Верховної Ради з питань правової політики 14 червня звернувся до спікера Верховної Ради з тим, щоб вилучити із вже ухваленого в цілому закону положень про можливість участі в засіданнях адміністративних судів віддалено з своїх технічних засобів – зокрема телефонів, для свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів на час дії воєнного стану.

Крім того, Комітетом були «враховані окремі зауваження юридичного управління».

Отже, свідок, перекладач, спеціаліст, експерт можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції виключно у приміщенні суду.

Також Верховна Рада змінами після прийняття закону уточнила, що ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв’язку тощо несе учасник справи, його представник, який подав відповідну заяву, крім випадку коли суд після призначення судового засідання чи під час такого засідання втратив технічну можливість забезпечити проведення відеоконференції.

Ще одним уточненням до вже ухваленого тексту стали норми про те, що в ухвалі про участь учасника справи, його представника у судовому засіданні в режимі відеоконференції у приміщенні іншого суду зазначається суд, який має забезпечити її проведення. Копія такої ухвали негайно, але не пізніше наступного дня з дня її постановлення, надсилається учаснику справи чи його представнику відповідно та суду, який має забезпечити проведення відеоконференції.

У разі відсутності в учасника справи, його представника засобів електронної ідентифікації, ідентифікація такої особи здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

Нижче наводимо порівняльну таблицю змін, де вказана прийнята 23 травня парламентом редакція, і прийняті 20 червня зміни до цієї редакції шляхом рішення про усунення неузгодженостей.

Автор: Наталя Мамченко 

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Верховна Рада виправила після прийняття закон про зміни до ЦПК, ГПК та КАСУ і вирішила, що все ж свідки, спеціалісти та експерти не можуть брати участь в адмінпроцесі з власних гаджетів

Крім того, Верховна Рада змінами вже після прийняття закону уточнила, що ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв’язку несе учасник справи, його представник, крім випадку коли суд втратив технічну можливість забезпечити проведення відеоконференції.

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