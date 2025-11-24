ВАКС визнав необґрунтованими активи на 5,3 млн грн, які належать родині екскерівника ДПС Одещини Руслана Хвана

Проаналізувавши доходи і видатки колишнього посадовця та його родини, НАЗК встановило неможливість набути рухоме майно за рахунок законних джерел.

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи на понад 5,3 млн грн, які належать родині колишнього керівника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області. Про це повідомило НАЗК.

За даними ЗМІ, мова йде про Руслана Хвана.

«Підставою для такого рішення стали матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), Державного бюро розслідувань (ДБР), а також докази, самостійно одержані прокурором САП», - заявили у НАЗК.

Йдеться про автомобілі «Toyota Land Cruiser 200», 2018 року випуску та «Audi RSQ8», 2020 року випуску, які були придбані за 300 тис. грн та 1,4 млн грн відповідно.

Під час моніторингу способу життя, розпочатого на підставі листа ДБР, уповноважені особи НАЗК встановили, що ринкова вартість зазначених транспортних засобів значно вища – понад 5,3 млн грн.

«Згодом родина експосадовця продала один транспортний засіб «Audi» - вже за ринковою вартістю, придбавши на виручені кошти автомобіль «BMW X7 xDrive».

Проаналізувавши доходи і видатки колишнього посадовця та його родини, НАЗК встановило неможливість набути зазначене рухоме майно за рахунок законних джерел», - додали у НАЗК.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з дня складення його повного тексту.

Активи стягнуто на користь держави відповідно до ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України.

