ВАКС признал необоснованными активы на 5,3 млн грн, которые принадлежат семье экс- руководителя ГНС Одесчины Руслана Хвана

Проанализировав доходы и расходы бывшего должностного лица и его семьи, НАЗК установило невозможность приобретения движимого имущества за счет законных источников.

Фото: nazk.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы на более чем 5,3 млн грн, которые принадлежат семье бывшего руководителя Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области. Об этом сообщило НАЗК.

По данным СМИ, речь идет о Руслане Хване.

«Основанием для такого решения стали материалы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК), Государственного бюро расследований (ГБР), а также доказательства, самостоятельно полученные прокурором САП», — заявили в НАЗК.

Речь идет об автомобилях «Toyota Land Cruiser 200» 2018 года выпуска и «Audi RSQ8» 2020 года выпуска, которые были приобретены за 300 тыс. грн и 1,4 млн грн соответственно.

Во время мониторинга образа жизни, начатого на основании письма ГБР, уполномоченные лица НАЗК установили, что рыночная стоимость указанных транспортных средств значительно выше — более 5,3 млн грн.

«Впоследствии семья экс-должностного лица продала одно транспортное средство — “Audi” — уже по рыночной стоимости, приобретя на вырученные средства автомобиль “BMW X7 xDrive”.

Проанализировав доходы и расходы бывшего чиновника и его семьи, НАЗК установило невозможность приобретения указанного движимого имущества за счет законных источников», — добавили в НАЗК.

Решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления его полного текста.

Активы взысканы в пользу государства в соответствии со ст. 290 Гражданского процессуального кодекса Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.