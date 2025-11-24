Єврокомісія хоче послабити правила приватності заради ШІ

Єврокомісія готує масштабні зміни до GDPR — штучному інтелекту дозволять обробляти чутливі дані.

Європейська комісія планує внести суттєві поправки до Загального регламенту про захист даних (GDPR) у рамках пакету «цифрового спрощення». Про це повідомляє Politico.

За даними видання, запропоновані зміни створять нові юридичні підстави для розробників штучного інтелекту, які дозволять їм обробляти персональні дані, включно з даними спеціальних категорій — такими як релігійні переконання, політичні погляди, етнічне походження чи інформація про здоров’я — без згоди користувача, якщо це необхідно для навчання й роботи моделей ШІ.

Це означатиме різкий відхід від політики «приватність передусім», яка визначала технічне регулювання ЄС з 2018 року.

Перегляд поняття персональних даних і нові правила для cookies

Згідно з проектом, Комісія також планує переглянути визначення персональних даних, що може призвести до виключення псевдонімізованої інформації з-під дії GDPR у певних випадках.

Крім того, у GDPR планують додати нові положення, які дозволять сайтам і мобільним застосункам відстежувати користувачів на підставі додаткових юридичних підстав, не обмежуючись виключно згодою — фактично реформувавши нинішні cookie-банери.

Причина — економічна відсталість Європи у сфері ШІ

Політики та експерти ЄС занепокоєні зниженням конкурентоспроможності регіону, особливо у сфері штучного інтелекту, де США та Китай суттєво випереджають Європу.

Колишній прем’єр Італії Маріо Драґі у звіті про конкурентоспроможність 2024 року назвав GDPR одним із факторів, що обмежують розвиток ШІ в ЄС.

Обробка даних для ШІ стане «законним інтересом»

Зміни передбачають, що обробка персональних даних з метою «розробки та роботи моделей і систем ШІ» вважатиметься законним інтересом за статтею 6(1)(f) GDPR — якщо інше не вимагають закони ЄС або національне законодавство.

Це положення поширюватиметься на всі системи ШІ, визначені в Акті про штучний інтелект (AI Act).

