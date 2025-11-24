  1. В мире

Еврокомиссия хочет ослабить правила приватности ради ИИ

13:17, 24 ноября 2025
Еврокомиссия готовит масштабные изменения в GDPR — искусственному интеллекту позволят обрабатывать чувствительные данные.
Еврокомиссия хочет ослабить правила приватности ради ИИ
Фото: dev.ua
Европейская комиссия планирует внести существенные поправки в Общий регламент по защите данных (GDPR) в рамках пакета «цифрового упрощения». Об этом сообщает Politico.

По данным издания, предложенные изменения создадут новые юридические основания для разработчиков искусственного интеллекта, которые позволят им обрабатывать персональные данные, включая данные специальных категорий — такие как религиозные убеждения, политические взгляды, этническое происхождение или информация о здоровье — без согласия пользователя, если это необходимо для обучения и работы моделей ИИ.

Это будет означать резкий отход от политики «приватность прежде всего», которая определяла техническое регулирование ЕС с 2018 года.

Пересмотр понятия персональных данных и новые правила для cookies

Согласно проекту, Комиссия также планирует пересмотреть определение персональных данных, что может привести к исключению псевдонимизированной информации из-под действия GDPR в определенных случаях.

Кроме того, в GDPR планируют добавить новые положения, которые позволят сайтам и мобильным приложениям отслеживать пользователей на основании дополнительных юридических оснований, не ограничиваясь исключительно согласием — фактически реформировав нынешние cookie-баннеры.

Причина — экономическая отсталость Европы в сфере ИИ

Политики и эксперты ЕС обеспокоены снижением конкурентоспособности региона, особенно в сфере искусственного интеллекта, где США и Китай значительно опережают Европу.

Бывший премьер-министр Италии Марио Драги в докладе о конкурентоспособности 2024 года назвал GDPR одним из факторов, ограничивающих развитие ИИ в ЕС.

Обработка данных для ИИ станет «законным интересом»

Изменения предполагают, что обработка персональных данных с целью «разработки и работы моделей и систем ИИ» будет считаться законным интересом по статье 6(1)(f) GDPR — если иное не требуется законами ЕС или национальным законодательством.

Это положение будет распространяться на все системы ИИ, определенные в Актах о искусственном интеллекте (AI Act).

