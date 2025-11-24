В Україні масово закриваються ІТ-ФОПи – мінус 7,5 тисяч за десять місяців

ІТ-ФОПи закриваються швидше, ніж відкриваються.

В Україні цього року закрилося більше ІТ-ФОПів, ніж відкрилося нових: мінус 7 553 підприємці за десять місяців. Про це повідомляє «Опендатабот».

За цей період зареєстровано 18 605 нових ФОПів у сфері комп’ютерного програмування — кількість новачків майже не змінилася порівняно з минулим роком. Натомість закрилося 26 158 бізнесів, що втричі більше торішніх втрат.

Найбільше нових ІТ-ФОПів у Києві (3737), Львівській (2015), Дніпропетровській (1740), Харківській (1557) та Київській (1338) областях. Позитивний баланс — лише на Волині (+19) та Тернопільщині (+12).

Серед нових ІТ-підприємців 57% чоловіків і 43% жінок — у жодному регіоні жінки не переважають.

Медіана «життя» ІТ-ФОПа, який закрився у 2025 році, — 4 роки. Кожен шостий припиняє діяльність протягом першого року, ще третина — від одного до чотирьох років. Найстаріший ФОП, що закрився цього року, працював із 1991-го.

Закриття ФОПів не обов’язково свідчить про кризу: частка айтівців-ФОПів знизилася з 87% у 2022 році до 57% цього року (за даними DOU). Водночас кількість вакансій в ІТ за рік зросла на 11% — з 72 396 до 80 297 (за даними «Джині»).

