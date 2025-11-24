В Украине массово закрываются ИТ-ФЛП – минус 7,5 тысяч за десять месяцев

ИТ-ФЛП закрываются быстрее, чем открываются.

В Украине в этом году закрылось больше ИТ-ФЛП, чем открылось новых: минус 7 553 предпринимателя за десять месяцев. Об этом сообщает «Опендатабот».

За этот период зарегистрировано 18 605 новых ФЛП в сфере компьютерного программирования – количество новичков почти не изменилось по сравнению с прошлым годом. Зато закрылось 26 158 бизнесов, что в три раза больше прошлогодних потерь.

Больше всего новых ИТ-ФЛ в Киеве (3737), Львовской (2015), Днепропетровской (1740), Харьковской (1557) и Киевской (1338) областях. Положительный баланс — только на Волыни (+19) и Тернопольщине (+12).

Среди новых ИТ-предпринимателей 57% мужчин и 43% женщин — ни в одном регионе женщины не преобладают.

Медиана «жизни» ИТ-ФЛП, закрывшегося в 2025 году, — 4 года. Каждый шестой прекращает деятельность в течение первого года, еще треть — от одного до четырех лет. Самый старый ФЛП, закрывшийся в этом году, работал с 1991 года.

Закрытие ФЛП не обязательно свидетельствует о кризисе: доля айтишников-ФЛП снизилась с 87% в 2022 году до 57% в этом году (по данным DOU). В то же время количество вакансий в ИТ за год выросло на 11% — с 72 396 до 80 297 (по данным «Джини»).

