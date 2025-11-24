Звільнення мобілізованих ФОП від сплати податків на час служби — що треба знати

Звільнення застосовується з 1 числа місяця, в якому таку особу призвано на військову службу або укладено з нею контракт, до останнього дня місяця, в якому особа звільнена зі служби.

Самозайняті особи, які мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків. Про це нагадало головне управління ДПС у Київській області.

Право на звільнення передбачене Законом України № 4505-ІХ від 18 червня 2025 року, який набрав чинності 5 липня 2025 року.

Такі фізичні особи – підприємці (ФОП) та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, мали або не мали найманих працівників, звільняються від нарахування, сплати та подання звітності з:

- податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

- єдиного податку;

- військового збору.

Звільнення застосовується з 1 числа місяця, в якому таку особу призвано на військову службу або укладено з нею контракт (але не раніше 24 лютого 2022 року), до останнього дня місяця, в якому особа демобілізована (звільнена зі служби).

Як бути, якщо фізична особа після призову на військову службу або укладення контракту зареєструвалася як ФОП або як особа, яка провадить незалежну професійну діяльність?

У цьому випадку фізичні особи нараховують та сплачують податки на загальних підставах та подають звітність у звичайному порядку. З набранням чинності Закону № 4505 (з 5 липня 2025 року) право звільнення від сплати податків на таких осіб не розповсюджується.

Як бути, якщо мобілізований ФОП 3 групи перевищив протягом календарного року, в якому він проходив військову службу, встановлений обсяг доходу?

У разі невиконання такого переходу реєстрація платником єдиного податку може бути анульована. Підстави для цього визначені у:

- підпункті 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 Податкового кодексу – перелік випадків та терміни, в які платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів;

-пункті 299.10 статті 299 – умови анулювання реєстрації.

Як бути, якщо анулювали статус платника єдиного податку під час служби за наявність податкового боргу?

Якщо ФОП, який проходить військову службу, був виключений із реєстру платників єдиного податку за наявність податкового боргу, то податкова служба зобов’язана відновити його статус з дати анулювання, якщо анулювання сталося під час служби.

Звільнення мобілізованих ФОП від сплати податків на час служби: на що звернути увагу:

Згідно з абзацом першим пункту 25 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу певне коло фізичних осіб - підприємців (далі - ФОП) та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, під час військової служби звільняється від обовʼязку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО), єдиного податку та " військового збору у межах, визначених цим пунктом.

Закон України від 18 червня 2025 року Nº 4505-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо розширення доступу пацієнтів до лікарських засобів, що підлягають закупівлі особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоровʼя, шляхом укладання договорів керованого доступу» (далі - Закон Nº 4505) набрав чинності 05.07.2025, який, зокрема, врегулював питання практичного застосування окремих положень пункту 25 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, що діяли до набрання чинності Законом Nº 4505, та розширив коло самозайнятих осіб, на яке розповсюджується дія цього пункту, доповнивши його самозайнятими особами, які прийняті на військову службу за контрактом.

З урахуванням змін, внесених у Кодекс Законом Nº 4505, згідно з абзацом першим пункту 25 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу самозайняті особи (ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність), які мали або не мали найманих працівників, призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обовʼязків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час особливого періоду, визначеного Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», або за контрактом, на весь період їхньої військової служби (з першого числа місяця, в якому особу призвано на військову службу або в якому з особою укладено контракт, але не раніше 24 лютого 2022 року, до останнього дня місяця, в якому особу демобілізовано (звільнено з військової служби) звільняються від обовʼязку нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДФО відповідно до розділу IV цього Кодексу, звільняються від обовʼязку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку відповідно до глави 1 розділу XIV цього Кодексу, а також звільняються від обовʼязку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору у складі податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку відповідно до пункту 161 цього підрозділу.

Згідно з абзацом першим пункту 25 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу від обовʼязку нарахування, сплати та подання податкової звітності з ПДФО, єдиного податку та військового збору звільняються ті фізичні особи, які були зареєстровані як самозайняті до дати призову на військову службу або до дати укладання відповідного контракту, незалежно від отримання ними доходу / прибутку від провадження господарської діяльності (як бази оподаткування) під час проходження військової служби.

Натомість на фізичних осіб, які зареєструвалися як самозайняті особи після дати призову на військову службу під час мобілізації або після дати укладання відповідного контракту, дія пункту 25 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу не розповсюджується. Такі самозайняті особи виконують податковий обовʼязок на загальних підставах, визначених у Кодексі.

У Законі Nº 4505 встановлено, що нараховані контролюючим органом за період мобілізації або дії контракту суми авансових внесків з єдиного податку та військового збору, суми штрафних санкцій та пені за несплату (неперерахування) або сплату (перерахування) не в повному обсязі авансових , внесків з єдиного податку, ПДФО, військового збору в порядку та строки, визначені Кодексом, підлягають скасуванню (анулюванню) за звітні періоди, з урахуванням строку позовної давності, включно до першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому контролюючим органом отримані відомості про мобілізацію такої ФОП, укладений з такою особою контракт.

Зазначена норма не встановлює обмежень щодо скасування (анулювання) таких нарахувань у разі їх сплати самозайнятою особою.

ФОП - платники єдиного податку третьої групи самостійно розраховують податкові зобовʼязання з єдиного податку та військового збору, які зазначають у податковій декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця та сплачують у встановлені Кодексом терміни. Згідно з абзацом першим пункту 25 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу ФОП - платник єдиного податку третьої групи під час військової служби (під час мобілізації за призовом або на підставі укладеного контракту) звільняється від обовʼязку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку та військового збору. Одночасно такий платник не позбавлений права на подання податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця та, за бажанням, може подати таку декларацію, задекларувавши суму отриманого доходу від здійснення господарської діяльності під час проходження військової служби. Водночас такий платник єдиного податку не зобовʼязаний визначати грошові зобовʼязання з єдиного податку та військового збору до задекларованих доходів, а у разі їх визначення та сплати, має право подати уточнюючу податкову декларацію платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця, задекларувавши до зменшення раніше визначені грошові зобовʼязання з єдиного податку та військового збору, та скористатися правом на залік чи повернення надміру сплачених платежів.

Щодо порушення вимог перебування на спрощеній системі оподаткування

Відповідно до підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 Кодексу платники єдиного податку зобовʼязані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, у таких випадках та в строки:

1) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої і другої груп та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

2) у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 Кодексу, платниками єдиного податку першої і другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи, - з першого числа місяця, з наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

3) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи (крім платників єдиного податку третьої групи - електронних резидентів (е-резидентів), - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

4) у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.6 статті 291 Кодексу (крім платників єдиного податку третьої групи - електронних резидентів (е-резидентів), - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;

5) у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;

6) У разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення;

7) у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку (крім платників єдиного податку третьої групи - електронних резидентів (е-резидентів) - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;

8) у разі наявності податкового боргу у розмірі, що перевищує суму, визначену абзацом третім пункту 59.1 статті 59 Кодексу, на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів - в останній день другого із двох послідовних кварталів;

81) у разі наявності податкового боргу з єдиного податку у платника єдиного податку, який самостійно визначив позитивне значення різниці між сумою загального мінімального податкового зобовʼязання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок за останній податковий (звітний) рік, на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів - в останній день другого із двох послідовних кварталів;

9) у разі здійснення платниками першої або другої групи діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 291.4 статті 291 Кодексу відповідно, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалася така діяльність.

Згідно з пунктом 299.10 статті 299 Кодексу реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу, зокрема, у випадках, визначених підпунктом 298.2.3 пунктом 298.2 статті 298 Кодексу.

Водночас відповідно до Закону Nº 4505 ФОП, які мали або не мали найманих працівників, призваним на військову службу під час мобілізації або залученим до виконання обовʼязків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час особливого періоду, визначеного Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», або за контрактом, реєстрація яких як платника єдиного податку анульована за рішенням контролюючого органу на підставі підпункту 8 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 Кодексу під час проходження ними військової служби, контролюючий орган відновлює таку реєстрацію з дати анулювання.

Отже, ФОП під час військової служби (під час мобілізації за призовом або на підставі укладеного контракту) зобовʼязаний на загальних умовах дотримуватися вимог підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 Кодексу, за винятком вимог, визначених у підпункті 8 підпункту 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 Кодексу. А у разі їх не дотримання може бути виключений з реєстру платників єдиного податку з відповідними податковими наслідками.

