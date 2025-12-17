На Рівненщині багатодітний батько за 10 тисяч доларів допомагав ухилянтам тікати за кордон

43-річного чоловіка затримали під час спроби незаконно переправити військовозобов’язаного через кордон, йому загрожує до 9 років ув’язнення.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Рівненщині чоловік за 10 тисяч доларів допомагав військовозобов’язаним тікати з країни. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Так, канал незаконного переправлення осіб налагодив 43-річний багатодітний батько з Сарненщини зі своїм спільником.

Військовозобов’язаних «клієнтів» вони шукали через знайомих. Підозрюваний відповідав за зустріч та довезення втікачів мотоциклом у прикордонну зону.

Чоловіка викрили прикордонники з правоохоронцями ввечері 13 грудня, коли той віз 23-річного киянина для незаконного перетину державного кордону. За ці послуги молодик сплатив 10 тисяч доларів.

За процесуального керівництва Сарненської окружної прокуратури йому повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

Наразі вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу, встановлюються усі причетні до цієї схеми.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.