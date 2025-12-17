В Ровенской области многодетный отец за 10 тысяч долларов помогал уклонистам бежать за границу

43-летнего мужчину задержали во время попытки незаконно переправить военнообязанного через границу, ему грозит до 9 лет лишения свободы.

В Ровенской области мужчина за 10 тысяч долларов помогал военнообязанным бежать из страны. Об этом сообщает областная прокуратура.

Так, канал незаконной переправки лиц наладил 43-летний многодетный отец из Сарненского района вместе со своим сообщником.

Военнообязанных «клиентов» они искали через знакомых. Подозреваемый отвечал за встречу и доставку беглецов на мотоцикле в приграничную зону.

Мужчину разоблачили пограничники совместно с правоохранителями вечером 13 декабря, когда тот вез 23-летнего киевлянина для незаконного пересечения государственной границы. За эти услуги молодой человек заплатил 10 000 долларов.

При процессуальном руководстве Сарненской окружной прокуратуры ему сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины из корыстных побуждений.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, устанавливаются все причастные к этой схеме.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

