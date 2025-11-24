Освобождение мобилизованных ФЛП от уплаты налогов на время службы — что нужно знать

Освобождение применяется с 1 числа месяца, в котором такое лицо было призвано на военную службу или заключило контракт, до последнего дня месяца, в котором лицо освобождено от службы.

Самозанятые лица, которые мобилизованы или подписали контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов. Об этом напомнило главное управление ГНС в Киевской области.

Право на освобождение предусмотрено Законом Украины № 4505-IX от 18 июня 2025 года, который вступил в силу 5 июля 2025 года.

Такие физические лица – предприниматели (ФЛП) и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, имели или не имели наемных работников, освобождаются от начисления, уплаты и подачи отчетности по:

налогу на доходы физических лиц (НДФЛ);

единому налогу;

военному сбору.

Освобождение применяется с 1 числа месяца, в котором такое лицо призвано на военную службу или заключило с ним контракт (но не ранее 24 февраля 2022 года), до последнего дня месяца, в котором лицо демобилизовано (освобождено от службы).

Как быть, если физическое лицо после призыва на военную службу или заключения контракта зарегистрировалось как ФЛП или как лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность?

В этом случае физические лица начисляют и уплачивают налоги на общих основаниях и подают отчетность в обычном порядке. С вступлением в силу Закона № 4505 (с 5 июля 2025 года) право на освобождение от уплаты налогов на таких лиц не распространяется.

Как быть, если мобилизованный ФЛП 3 группы превысил в течение календарного года, в котором он проходил военную службу, установленный объем дохода?

В случае невыполнения такого перехода регистрация плательщиком единого налога может быть аннулирована. Основания для этого определены в:

подпункте 298.2.3 пункта 298.2 статьи 298 Налогового кодекса — перечень случаев и сроки, в которые плательщики единого налога обязаны перейти на уплату других налогов и сборов;

пункте 299.10 статьи 299 — условия аннулирования регистрации.

Как быть, если аннулировали статус плательщика единого налога во время службы при наличии налогового долга?

Если ФЛП, который проходит военную службу, был исключен из реестра плательщиков единого налога при наличии налогового долга, то налоговая служба обязана восстановить его статус с даты аннулирования, если аннулирование произошло во время службы.

Освобождение мобилизованных ФЛП от уплаты налогов на время службы: на что обратить внимание

Согласно абзацу первому пункта 25 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» Кодекса определенный круг физических лиц – предпринимателей (далее — ФЛП) и лиц, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, во время военной службы освобождается от обязанности начисления, уплаты и подачи налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц (далее — НДФЛ), единому налогу и военному сбору в пределах, определенных этим пунктом.

Закон Украины от 18 июня 2025 года № 4505-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно расширения доступа пациентов к лекарственным средствам, подлежащим закупке лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения, путем заключения договоров управляемого доступа» (далее — Закон № 4505) вступил в силу 05.07.2025, который, в частности, урегулировал вопросы практического применения отдельных положений пункта 25 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» Кодекса, действующих до вступления в силу Закона № 4505, и расширил круг самозанятых лиц, на которых распространяется действие этого пункта, дополнив его самозанятыми лицами, принятыми на военную службу по контракту.

С учетом изменений, внесенных в Кодекс Законом № 4505, согласно абзацу первому пункта 25 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» Кодекса самозанятые лица (ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность), которые имели или не имели наемных работников, призваны на военную службу во время мобилизации или привлечены к выполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, в особый период, определенный Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», или по контракту, на весь период их военной службы (с первого числа месяца, в котором лицо призвано на военную службу или заключило контракт, но не ранее 24 февраля 2022 года, до последнего дня месяца, в котором лицо демобилизовано (освобождено от военной службы)) освобождаются от обязанности начисления, уплаты и подачи налоговой отчетности по НДФЛ согласно разделу IV этого Кодекса, освобождаются от обязанности начисления, уплаты и подачи налоговой отчетности по единому налогу согласно главе 1 раздела XIV этого Кодекса, а также освобождаются от обязанности начисления, уплаты и подачи отчетности по военному сбору в составе налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц или единому налогу согласно пункту 161 этого подраздела.

Согласно абзацу первому пункта 25 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» Кодекса от обязанности начисления, уплаты и подачи налоговой отчетности по НДФЛ, единому налогу и военному сбору освобождаются те физические лица, которые были зарегистрированы как самозанятые до даты призыва на военную службу или до даты заключения соответствующего контракта, независимо от получения ими дохода/прибыли от осуществления хозяйственной деятельности (как базы налогообложения) во время прохождения военной службы.

В то же время на физических лиц, которые зарегистрировались как самозанятые после даты призыва на военную службу во время мобилизации или после даты заключения соответствующего контракта, действие пункта 25 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» Кодекса не распространяется. Такие самозанятые лица выполняют налоговую обязанность на общих основаниях, определенных в Кодексе.

В Законе № 4505 установлено, что начисленные контролирующим органом за период мобилизации или действия контракта суммы авансовых взносов по единому налогу и военному сбору, суммы штрафных санкций и пени за неуплату (неперечисление) или уплату (перечисление) не в полном объеме авансовых взносов по единому налогу, НДФЛ, военному сбору в порядке и сроки, определенные Кодексом, подлежат отмене (аннулированию) за отчетные периоды, с учетом срока исковой давности, включая первое число месяца, следующего за месяцем, в котором контролирующим органом получены сведения о мобилизации такого ФЛП, заключенном с таким лицом контракте.

Указанная норма не устанавливает ограничений относительно отмены (аннулирования) таких начислений в случае их уплаты самозанятым лицом.

ФЛП — плательщики единого налога третьей группы самостоятельно рассчитывают налоговые обязательства по единому налогу и военному сбору, которые указывают в налоговой декларации плательщика единого налога — физического лица — предпринимателя и уплачивают в установленные Кодексом сроки. Согласно абзацу первому пункта 25 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» Кодекса ФЛП — плательщик единого налога третьей группы во время военной службы (во время мобилизации по призыву или на основании заключенного контракта) освобождается от обязанности начисления, уплаты и подачи налоговой отчетности по единому налогу и военному сбору. Одновременно такой плательщик не лишен права подачи налоговой декларации плательщика единого налога — физического лица — предпринимателя и, при желании, может подать такую декларацию, задекларировав сумму полученного дохода от осуществления хозяйственной деятельности во время прохождения военной службы. При этом такой плательщик единого налога не обязан определять денежные обязательства по единому налогу и военному сбору к задекларированным доходам, а в случае их определения и уплаты имеет право подать уточняющую налоговую декларацию плательщика единого налога — физического лица — предпринимателя, задекларировав к уменьшению ранее определенные денежные обязательства по единому налогу и военному сбору, и воспользоваться правом на зачет или возврат излишне уплаченных платежей.

Относительно нарушения требований пребывания на упрощенной системе налогообложения

В соответствии с подпунктом 298.2.3 пункта 298.2 статьи 298 Кодекса плательщики единого налога обязаны перейти на уплату других налогов и сборов, определенных этим Кодексом, в следующих случаях и в сроки:

в случае превышения в течение календарного года установленного объема дохода плательщиками единого налога первой и второй групп и невыполнения такими плательщиками перехода на применение другой ставки — с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) кварталом, в котором произошло такое превышение; в случае превышения в течение календарного года объема дохода, установленного подпунктом 3 пункта 291.4 статьи 291 Кодекса, плательщиками единого налога первой и второй групп, которые использовали право на применение других ставок, установленных для третьей группы, — с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) кварталом, в котором произошло такое превышение; в случае превышения в течение календарного года установленного объема дохода плательщиками единого налога третьей группы (кроме плательщиков единого налога третьей группы — электронных резидентов (е-резидентов)) — с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) кварталом, в котором произошло такое превышение; в случае применения плательщиком единого налога другого способа расчетов, чем указанные в пункте 291.6 статьи 291 Кодекса (кроме плательщиков единого налога третьей группы — электронных резидентов (е-резидентов)) — с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) периодом, в котором допущен такой способ расчетов; в случае осуществления видов деятельности, которые не дают права применять упрощенную систему налогообложения, либо несоответствия требованиям организационно-правовых форм хозяйствования — с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) периодом, в котором осуществлялись такие виды деятельности или произошла смена организационно-правовой формы; в случае превышения численности физических лиц, находящихся в трудовых отношениях с плательщиком единого налога, — с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) периодом, в котором допущено такое превышение; в случае осуществления видов деятельности, не указанных в реестре плательщиков единого налога (кроме плательщиков единого налога третьей группы — электронных резидентов (е-резидентов)) — с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) периодом, в котором осуществлялись такие виды деятельности; в случае наличия налогового долга в размере, превышающем сумму, определенную абзацем третьим пункта 59.1 статьи 59 Кодекса, на каждое первое число месяца в течение двух последовательных кварталов — в последний день второго из двух последовательных кварталов; в случае наличия налогового долга по единому налогу у плательщика единого налога, который самостоятельно определил положительное значение разницы между суммой общего минимального налогового обязательства и общей суммой уплаченных налогов, сборов, платежей и расходов на аренду земельных участков за последний налоговый (отчетный) год, на каждое первое число месяца в течение двух последовательных кварталов — в последний день второго из двух последовательных кварталов; в случае осуществления плательщиками первой или второй группы деятельности, не предусмотренной в подпунктах 1 или 2 пункта 291.4 статьи 291 Кодекса соответственно, — с первого числа месяца, следующего за налоговым (отчетным) кварталом, в котором осуществлялась такая деятельность.

Согласно пункту 299.10 статьи 299 Кодекса регистрация плательщиком единого налога является бессрочной и может быть аннулирована путем исключения из реестра плательщиков единого налога по решению контролирующего органа, в частности, в случаях, определенных подпунктом 298.2.3 пункта 298.2 статьи 298 Кодекса.

В то же время в соответствии с Законом № 4505 ФЛП, которые имели или не имели наемных работников, призванные на военную службу во время мобилизации или привлеченные к выполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, в особый период, определенный Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», либо по контракту, регистрация которых как плательщика единого налога аннулирована по решению контролирующего органа на основании подпункта 8 подпункта 298.2.3 пункта 298.2 статьи 298 Кодекса во время прохождения ими военной службы, контролирующий орган восстанавливает такую регистрацию с даты аннулирования.

Следовательно, ФЛП во время военной службы (во время мобилизации по призыву или на основании заключенного контракта) обязан на общих условиях соблюдать требования подпункта 298.2.3 пункта 298.2 статьи 298 Кодекса, за исключением требований, определенных в подпункте 8 подпункта 298.2.3 пункта 298.2 статьи 298 Кодекса. А в случае их несоблюдения может быть исключен из реестра плательщиков единого налога с соответствующими налоговыми последствиями.

