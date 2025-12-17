  1. У світі
Сенат США схвалив законопроєкт про оборонний бюджет з виділенням $800 млн для України

21:55, 17 грудня 2025
В рамках USAI на підтримку України передбачено $800 млн – по $400 млн на 2026 та 2027 роки.
Фото: Getty Images
Сенат США схвалив проєкт Закону про асигнування для національної оборони (NDAA), у якому закладено $400 мільйонів на допомогу Україні у 2026 році. Законопроєкт підтримали 77 сенаторів від Республіканської та Демократичної партій, проти проголосували 20. Наступним кроком є підпис президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters.

Закон передбачає рекордні щорічні військові витрати у розмірі $901 млрд, підвищення зарплати військовослужбовцям, закупівлю військового обладнання та заходи для зміцнення конкурентоспроможності США щодо Китаю та Росії.

В рамках Ініціативи з безпеки України (USAI) на підтримку Києва передбачено $800 млн – по $400 млн на 2026 та 2027 фінансові роки. Ця програма оплачує американським компаніям постачання озброєння для українських військових.

Документ також санкціонує Балтійську ініціативу з безпеки, виділяючи $175 млн на підтримку оборони Латвії, Литви та Естонії. Крім того, закон обмежує Міністерство оборони США у скороченні чисельності військ в Європі до менш ніж 76 000 осіб і забороняє командувачу американських військ в Європі відмовлятися від звання верховного командувача НАТО.

