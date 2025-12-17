  1. В мире
Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете с выделением $800 млн для Украины

21:55, 17 декабря 2025
В рамках USAI на поддержку Украины предусмотрено $800 млн – по $400 млн на 2026 и 2027 годы.
Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете с выделением $800 млн для Украины
Фото: Getty Images
Сенат США одобрил проект закона об ассигнованиях для национальной обороны (NDAA), в котором заложено $400 млн на помощь Украине в 2026 году. Законопроект поддержали 77 сенаторов от Республиканской и Демократической партий, против проголосовали 20. Следующим шагом является подпись президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Закон предусматривает рекордные ежегодные военные расходы в размере $901 млрд, повышение зарплаты военнослужащим, закупку военного оборудования и меры по укреплению конкурентоспособности США по отношению к Китаю и России.

В рамках Инициативы по безопасности Украины (USAI) в поддержку Киева предусмотрено $800 млн – по $400 млн на 2026 и 2027 финансовые годы. Эта программа оплачивает американским компаниям поставки вооружения для украинских военных.

Документ также санкционирует Балтийскую инициативу по безопасности, выделяя $175 млн на поддержку обороны Латвии, Литвы и Эстонии. Кроме того, закон ограничивает Министерство обороны США в сокращении численности войск в Европе до менее чем 76 000 человек и запрещает командующему американскими войсками в Европе отказываться от звания верховного командующего НАТО.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

