Дівчину, яка хотіла принести в жертву подругу, заарештували після втечі з психіатричного закладу

23-річну жінку, яка 11 років тому поранила однокласницю, спіймали після втечі з моніторингу.

23-річну Морган Гейзер заарештували на стоянці для вантажівок у Позені, штат Іллінойс, за 20 милях від Чикаго. Про це повідомляє CNN.

Гейзер, яка зняла браслет моніторингу та втекла з групового будинку в Медісоні, штат Вісконсин, проживала в ньому після звільнення з психіатричної лікарні.

Поліція Медісона востаннє бачила її о 20:00 суботи з дорослим знайомим. Адвокат Тоні Коттон закликав Гейзер здатися та зазначив, що не знає, як вона втекла.

Резонансний злочин

У 2014 році 12-річна Гейзер разом із подругою Аніссою Вайєр заманила однокласницю Пейтон Лойтнер до парку у Вокеші, де завдала їй 19 ножових поранень, щоб «вразити» вигаданого персонажа Слендермена з інтернет-міфів.

Лойтнер вижила, виповзши з лісу, де її знайшов велосипедист.

Судовий процес і звільнення

У 15 років Гейзер визнала провину у замаху на вбивство першого ступеня в рамках угоди, уникнувши в’язниці. У 2018 році вона вибачилася перед жертвою.

У січні 2025 року суд дозволив звільнення з Інституту психічного здоров’я Віннебаго, де вона провела майже 7 років. У серпні місцевий заклад відмовився прийняти її через розголос.

Вайєр визнала провину у замаху на вбивство другого ступеня та була звільнена у 2021 році під наглядом з GPS-моніторингом.

