Девушку, которая хотела принести в жертву подругу, арестовали после побега из психиатрического учреждения

23-летнюю женщину, которая 11 лет назад ранила одноклассницу, поймали после побега из-под мониторинга.

Фото: CNN

23-летнюю Морган Гейзер арестовали на стоянке для грузовиков в Позене, штат Иллинойс, в 20 милях от Чикаго. Об этом сообщает CNN.

Гейзер, которая сняла браслет мониторинга и сбежала из группового дома в Мэдисоне, штат Висконсин, проживала в нем после освобождения из психиатрической больницы.

Полиция Мэдисона в последний раз видела ее в 20:00 субботы с взрослым знакомым. Адвокат Тони Коттон призвал Гейзер сдаться и отметил, что не знает, как она сбежала.

Резонансное преступление

В 2014 году 12-летняя Гейзер вместе с подругой Аниссой Вайер заманила одноклассницу Пейтон Лойтнер в парк в Вокеше, где нанесла ей 19 ножевых ранений, чтобы «поразить» вымышленного персонажа Слендермена из интернет-мифов.

Лойтнер выжила, выползла из леса, где ее нашел велосипедист.

Судебный процесс и освобождение

В 15 лет Гейзер признала вину в покушении на убийство первой степени в рамках соглашения, избежав тюрьмы. В 2018 году она извинилась перед жертвой.

В январе 2025 года суд разрешил освобождение из Института психического здоровья Виннебаго, где она провела почти 7 лет. В августе местное учреждение отказалось принять ее из-за огласки.

Вайер признала вину в покушении на убийство второй степени и была освобождена в 2021 году под надзором с GPS-мониторингом.

