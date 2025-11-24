  1. В мире

Девушку, которая хотела принести в жертву подругу, арестовали после побега из психиатрического учреждения

13:35, 24 ноября 2025
23-летнюю женщину, которая 11 лет назад ранила одноклассницу, поймали после побега из-под мониторинга.
Девушку, которая хотела принести в жертву подругу, арестовали после побега из психиатрического учреждения
Фото: CNN
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

23-летнюю Морган Гейзер арестовали на стоянке для грузовиков в Позене, штат Иллинойс, в 20 милях от Чикаго. Об этом сообщает CNN.

Гейзер, которая сняла браслет мониторинга и сбежала из группового дома в Мэдисоне, штат Висконсин, проживала в нем после освобождения из психиатрической больницы.

Полиция Мэдисона в последний раз видела ее в 20:00 субботы с взрослым знакомым. Адвокат Тони Коттон призвал Гейзер сдаться и отметил, что не знает, как она сбежала.

Резонансное преступление

В 2014 году 12-летняя Гейзер вместе с подругой Аниссой Вайер заманила одноклассницу Пейтон Лойтнер в парк в Вокеше, где нанесла ей 19 ножевых ранений, чтобы «поразить» вымышленного персонажа Слендермена из интернет-мифов.

Лойтнер выжила, выползла из леса, где ее нашел велосипедист.

Судебный процесс и освобождение

В 15 лет Гейзер признала вину в покушении на убийство первой степени в рамках соглашения, избежав тюрьмы. В 2018 году она извинилась перед жертвой.

В январе 2025 года суд разрешил освобождение из Института психического здоровья Виннебаго, где она провела почти 7 лет. В августе местное учреждение отказалось принять ее из-за огласки.

Вайер признала вину в покушении на убийство второй степени и была освобождена в 2021 году под надзором с GPS-мониторингом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

убийство США арест

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Верховный Суд разъяснил порядок исчисления срока на обжалование решений, действий или бездействия государственного исполнителя

КГС ВС поставил точку в дискуссиях по поводу того, какой срок применяется при обжаловании решений, действий или бездействия государственного исполнителя: 10 календарных дней или 10 рабочих.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]