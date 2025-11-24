ТСК підтримала пропозиції Бужанського щодо примусового приводу керівника фундації DEJURE Михайла Жернакова

Максим Бужанський заявив, що ТСК схвалила повторний примусовий привід Жернакова та звернення до посольств.

Член Комітету з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський повідомив, що Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень підтримала дві його пропозиції. За словами депутата, Комісія вирішила повторно викликати керівника фундації DEJURE Михайла Жернакова на засідання ТСК із застосуванням примусового приводу.

Також комісія звернеться до європейських посольств щодо, як стверджує Бужанський, «дивної з точки зору доброчесності поведінки» Жернакова.

«ТСК підтримала обидві мої пропозиції, повторно викликати Жернакова на засідання ТСК шляхом примусового приводу та звернутися до європейських посольств з приводу дивної з погляду доброчесності поведінки цього видного громадського діяча», - заявив Бужанський.

Нагадаємо, ТСК намагалась примусово доставити в Верховну Раду керівника фундації DEJURE Михайла Жернакова, який ігнорує всі виклики.

