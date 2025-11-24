ВСК поддержала предложения Бужанского относительно принудительного привода руководителя фонда DEJURE Михаила Жернакова

Максим Бужанский заявил, что ВСК одобрила повторный принудительный привод Жернакова и обращение в посольства.

Член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский сообщил, что Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений поддержала два его предложения. По словам депутата, Комиссия решила повторно вызвать руководителя фонда DEJURE Михаила Жернакова на заседание ВСК с применением принудительного привода.

Также комиссия обратится в европейские посольства относительно, как утверждает Бужанский, «странного с точки зрения добродетели поведения» Жернакова.

«ВСК поддержала оба моих предложения, повторно вызвать Жернакова на заседание ВСК путем принудительного привода и обратиться в европейские посольства по поводу странного с точки зрения добродетели поведения этого видного общественного деятеля», - заявил Бужанский.

Напомним, как писала Судебно-юридическая газета, ВСК пыталась принудительно доставить в Верховную Раду руководителя фонда DEJURE Михаила Жернакова, игнорирующего все вызовы.

