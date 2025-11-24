ВСК поддержала предложения Бужанского относительно принудительного привода руководителя фонда DEJURE Михаила Жернакова
Член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский сообщил, что Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений поддержала два его предложения. По словам депутата, Комиссия решила повторно вызвать руководителя фонда DEJURE Михаила Жернакова на заседание ВСК с применением принудительного привода.
Также комиссия обратится в европейские посольства относительно, как утверждает Бужанский, «странного с точки зрения добродетели поведения» Жернакова.
«ВСК поддержала оба моих предложения, повторно вызвать Жернакова на заседание ВСК путем принудительного привода и обратиться в европейские посольства по поводу странного с точки зрения добродетели поведения этого видного общественного деятеля», - заявил Бужанский.
Напомним, как писала Судебно-юридическая газета, ВСК пыталась принудительно доставить в Верховную Раду руководителя фонда DEJURE Михаила Жернакова, игнорирующего все вызовы.
