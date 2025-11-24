Чи можна врахувати старі збитки після переходу зі спрощеної системи на загальну — роз’яснення ДПС

У ДПС зазначили, що платник, який перейшов зі спрощеної системи на загальну, визначає об’єкт оподаткування на підставі фінансового результату за річний період після переходу.

Головне управління ДПС у Тернопільській області нагадало, чи можна врахувати старі збитки після переходу зі спрощеної системи на загальну.

Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України (ПКУ), об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток підприємства, визначений за фінансовою звітністю, який коригується на різниці, встановлені ПКУ.

Згідно з п.п. 140.4.4 п. 140.4 ст. 140 ПКУ, платник податку (крім великих платників) може зменшити фінансовий результат до оподаткування на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих років. Це правило застосовується з урахуванням п.п. 3 та 4¹ підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ.

Для цілей п.п. 140.4.4 ПКУ погашеними вважаються ті суми від’ємного значення, які:

а) були включені до розрахунку об’єкта оподаткування майбутніх періодів;

б) зменшили позитивний фінансовий результат відповідних років, визначений згідно з п.п. 134.1.1 ПКУ.

Декларація з податку на прибуток затверджена наказом Мінфіну № 897 від 20.10.2015.

Показник рядка 19 Декларації може бути як позитивним, так і від’ємним.

Сума від’ємного значення минулих років, що зменшує фінансовий результат, зазначається в рядку 3.2.4 додатка РІ.

Відповідно до п.п. 1 п. 297.1 ст. 297 ПКУ, платники єдиного податку не подають та не сплачують податок на прибуток, крім випадків, передбачених п.п. 133.1.1 та 133.1.4 ст. 133 ПКУ.

Відповідно до п.п. 298.2.2 п. 298.2 ст. 298 ПКУ, платник єдиного податку може добровільно перейти на загальну систему з першого числа місяця, що настає після кварталу подання заяви.

Згідно з п.п. «а» п. 137.5 ст. 137 ПКУ, новостворені платники податку на прибуток (у тому числі ті, хто перейшов зі спрощеної системи) звітують за річний період – від дати переходу до 31 грудня.

Отже, платник, який перейшов зі спрощеної системи на загальну, визначає об’єкт оподаткування на підставі фінансового результату за річний період після переходу.

Такий платник не має права зменшувати фінансовий результат на від’ємне значення об’єкта оподаткування, що було враховано до переходу на спрощену систему.

