Можно ли учитывать старые убытки после перехода с упрощенной системы на общую — разъяснение ГНС

Главное управление ГНС в Тернопольской области напомнило, можно ли учитывать старые убытки после перехода с упрощенной системы на общую.

Согласно п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Налогового кодекса Украины (НКУ), объектом налогообложения налогом на прибыль является прибыль предприятия, определенная по финансовой отчетности, которая корректируется на разницы, установленные НКУ.

В соответствии с п.п. 140.4.4 п. 140.4 ст. 140 НКУ, плательщик налога (кроме крупных плательщиков) может уменьшить финансовый результат до налогообложения на сумму отрицательного значения объекта налогообложения прошлых лет. Это правило применяется с учетом п.п. 3 и 4-1 подраздела 4 раздела XX «Переходные положения» НКУ.

Для целей п.п. 140.4.4 НКУ погашенными считаются те суммы отрицательного значения, которые:

а) были включены в расчет объекта налогообложения будущих периодов;

б) уменьшили положительный финансовый результат соответствующих лет, определенный согласно п.п. 134.1.1 НКУ.

Декларация по налогу на прибыль утверждена приказом Минфина № 897 от 20.10.2015.

Показатель строки 19 Декларации может быть как положительным, так и отрицательным.

Сумма отрицательного значения прошлых лет, уменьшающая финансовый результат, указывается в строке 3.2.4 приложения РИ.

Согласно п.п. 1 п. 297.1 ст. 297 НКУ, плательщики единого налога не подают и не уплачивают налог на прибыль, кроме случаев, предусмотренных п.п. 133.1.1 и 133.1.4 ст. 133 НКУ.

В соответствии с п.п. 298.2.2 п. 298.2 ст. 298 НКУ, плательщик единого налога может добровольно перейти на общую систему с первого числа месяца, следующего за кварталом подачи заявления.

Согласно п.п. «а» п. 137.5 ст. 137 НКУ, новосозданные плательщики налога на прибыль (в том числе те, кто перешел с упрощенной системы) отчитываются за годовой период — от даты перехода до 31 декабря.

Таким образом, плательщик, который перешел с упрощенной системы на общую, определяет объект налогообложения на основании финансового результата за годовой период после перехода.

Такой плательщик не имеет права уменьшать финансовый результат на отрицательное значение объекта налогообложения, которое было учтено до перехода на упрощенную систему.

