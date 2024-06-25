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Верховная Рада исправила после принятия закон об изменениях в ГПК, ХПК и КАСУ и решила, что все же свидетели, специалисты и эксперты не могут участвовать в админпроцессе с собственных гаджетов

12:15, 25 июня 2024
Кроме того, Верховная Рада изменениями уже после принятия закона уточнила, что риски технической невозможности участия в видеоконференции вне помещения суда, прерывания связи несет участник дела, его представитель, кроме случая, когда суд утратил техническую возможность обеспечить проведение видеоконференции.
Верховная Рада исправила после принятия закон об изменениях в ГПК, ХПК и КАСУ и решила, что все же свидетели, специалисты и эксперты не могут участвовать в админпроцессе с собственных гаджетов
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Верховная Рада исправила уже проголосованный 23 мая 2024 года Закон «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины и Кодекс административного судопроизводства Украины по совершенствованию участия в судебном заседании в режиме видеоконференции» (законопроект №11133).

«В связи с выявлением в тексте настоящего Закона несогласований между его положениями в части унификации изменений в процессуальные кодексы Украины, а также на основании представления Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики (решения Комитета от 14 июня 2024 года) вносится предложение по устранению в принятом Законе в порядке, установленном статьей 131 Регламента, этих несогласованностей путем изложения в новой редакции подпункта 1 (статья 197 Хозяйственного процессуального кодекса Украины), подпункта 2 (статья 212 Гражданского процессуального кодекса Украины) и подпункта 3 (статья 195 Кодекса административного судопроизводства Украины) пункта 1 Закона» - указано в решении Комитета.

Так, Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 14 июня обратился к спикеру Верховной Рады с тем, чтобы изъять из уже принятого в целом закона положений о возможности участия в заседаниях административных судов удаленно из своих технических средств – в частности, телефонов, для свидетелей, специалистов, переводчиков и экспертов во время действия военного положения.

Кроме того, Комитетом были учтены «отдельные замечания юридического управления».

Следовательно, свидетель, переводчик, специалист, эксперт могут принимать участие в судебном заседании в режиме видеоконференции исключительно в помещении суда.

Также Верховная Рада изменениями после принятия закона уточнила, что риски технической невозможности участия в видеоконференции вне помещения суда, прерывания связи и т.д. несет участник дела, его представитель, который подал соответствующее заявление, кроме случая когда суд после назначения судебного заседания или во время такого заседания утратил техническую возможность обеспечить проведение видеоконференции.

Еще одним уточнением уже принятого текста стали нормы о том, что в постановлении об участии участника дела, его представителя в судебном заседании в режиме видеоконференции в помещении другого суда указывается суд, который должен обеспечить его проведение. Копия такого определения немедленно, но не позднее следующего дня со дня его постановления, направляется участнику дела или его представителю соответственно и суду, который должен обеспечить проведение видеоконференции.

В случае отсутствия у участника дела, его представителя средств электронной идентификации, идентификация такого лица осуществляется в соответствии с требованиями Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяют личность или его специальный статус».

Ниже приводим сравнительную таблицу изменений, где указана принятая 23 мая парламентом редакция, и принятые 20 июня изменения в эту редакцию путем решения об устранении несогласованностей.

Автор: Наталья Мамченко 

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Верховная Рада исправила после принятия закон об изменениях в ГПК, ХПК и КАСУ и решила, что все же свидетели, специалисты и эксперты не могут участвовать в админпроцессе с собственных гаджетов

Кроме того, Верховная Рада изменениями уже после принятия закона уточнила, что риски технической невозможности участия в видеоконференции вне помещения суда, прерывания связи несет участник дела, его представитель, кроме случая, когда суд утратил техническую возможность обеспечить проведение видеоконференции.

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