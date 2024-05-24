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Свідки, спеціалісти та експерти зможуть брати участь в адмінпроцесі з власних гаджетів – ухвалено зміни до КАСУ

07:30, 24 травня 2024
Верховна Рада внесла зміни до Кодексу адмінсудочинства, якими дозволила свідкам, експертам, спеціалістам та перекладачам в адмінсудочинстві брати участь у судовому засіданні з планшету чи телефону.
Свідки, спеціалісти та експерти зможуть брати участь в адмінпроцесі з власних гаджетів – ухвалено зміни до КАСУ
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Свідок, перекладач, спеціаліст, експерт під час дії воєнного стану в разі виникнення обставин, які зумовлюють загрозу життю та безпеці учасників судового процесу, зможуть брати участь в адміністративному процесі з використанням власних гаджетів.

Відповідні зміни до Кодексу адміністративного судочинства щодо вдосконалення участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції 23 травня ухвалила Верховна Рада.

Так, ухвалений в цілому як закон законопроект 11133 про внесення змін до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства щодо вдосконалення участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції передбачає, що у судовому процесі за ЦПК та ГПК свідок, перекладач, спеціаліст, експерт можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції виключно в приміщенні суду.

Однак у процесі за КАСУ суд може надати можливість свідку, перекладачу, спеціалісту, експерту взяти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

Підтвердження особи учасника судового процесу здійснюється з використанням засобів електронної ідентифікації, що мають високий рівень довіри.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», закон передбачає, що учасники справи та їх представники мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, в тому числі з використанням власних технічних засобів, за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов’язковою.

Учасник справи, його представник подає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду не пізніше ніж за 5 днів до судового засідання. Копія заяви в той самий строк надсилається іншим учасникам справи.

Суддя (суддя-доповідач) розглядає заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції без повідомлення учасників справи. За результатами розгляду заяви постановляється ухвала.

Ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв’язку тощо несе учасник справи, його представник, який подав відповідну заяву, окрім випадку коли суд не має технічної можливості забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції.

Також ми писали, що у березні 2024 року набули сили зміни до КПК №3604-ІХ, за якими учасники кримінального провадження можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та кваліфікованого електронного підпису. Тобто, за допомогою власних гаджетів.

Ці зміни до КПК запровадили таку можливість і для допиту свідків. Так, було передбачено, що у виключних випадках в умовах воєнного або надзвичайного стану суд має право допитати свідка, потерпілого в судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів у порядку, передбаченому частинами 4-6 статті 336 КПК.

Також «Судово-юридична газета» повідомляла, що Верховна Рада внесла зміни до КПК щодо дистанційної участі ув’язнених в судових засіданнях.

Автор: Наталя Мамченко

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