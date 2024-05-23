Навів удар по Яворівському полігону: колишній КДБшник отримав 15 років ув’язнення

Внаслідок ракетного удару загинули 64 людини.

фото з відкритих джерел

У Львові суд виніс вирок навіднику російського ракетного удару по Яворівському полігоні на Львівщині, через який у березні 2022 року загинули 64 людини. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурори довели, що з початку війни 73-річний колишній працівник КДБ співпрацював з агентами фсб рф. Він збирав відомості про розташування військових об’єктів, зброї та об’єктів критичної інфраструктури в регіоні.

Засуджений через месенджер Теlegram переслав карту-схему Яворівського військового полігону. На ній зображено розташування військових містечок Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Додатково зазначив, де знаходяться казарми та гуртожитки.

13 березня 2022 року росія здійснила обстріл цих обʼєктів, загалом випустивши понад 30 ракет. Тоді загинуло понад 60 людей, більше 160 було поранено.

Навідника затримали у червні 2022 року. На вирок він чекав під вартою.

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