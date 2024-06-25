Конкурс на должность члена ВСП по квоте Президента: обнародовали порядок и график собеседований

Собеседования с кандидатами будут проходить в устной форме в отдаленном режиме.

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3 июля конкурсная комиссия по отбору кандидатов для осуществления Президентом Украины назначения на должность члена Высшего совета правосудия проведет собеседования с кандидатами на должность члена Высшего совета правосудия.

Собеседования будут проводиться в соответствии с Порядком проведения собеседования с кандидатами на должность члена Высшего совета правосудия, утвержденного решением конкурсной комиссии от 24 июня 2024 (прилагается).

Собеседования с кандидатами будут проходить в устной форме в удаленном режиме с использованием сервиса Zoom в соответствии с утвержденным графиком.

«Ссылка на идентификатор видеоконференции и код доступа будут направлены каждому кандидату на электронный адрес, указанный в его заявлении.

По вопросам проведения собеседования просим обращаться по телефону +38(044) 2556643 или [email protected]», - сказано в сообщении.

Порядок проведения собеседования с кандидатами на должность члена Высшего совета правосудия

Собеседование проводится конкурсной комиссией с целью определения профессиональной компетентности кандидата в должность члена Высшего совета правосудия.

Собеседование проводится с кандидатами, которые включены в список кандидатов, рекомендованных Этическим советом для назначения на должность члена Высшего совета правосудия.

Собеседование проводится в устной форме в отдаленном режиме онлайн с использованием платформы Zoom.

Собеседование с каждым кандидатом длится до 60 минут и проводится в следующем порядке:

1) вводная часть – до 5 мин. (объявление формы проведения собеседования, указание количества присутствующих членов конкурсной комиссии, заявление отводов/самоотводов (при наличии), представление кандидата);

2) самопрезентация кандидата – до 10 мин.;

3) вопрос к кандидату относительно:

а) мотивации кандидата участвовать в конкурсе на должность члена Высшего совета правосудия;

б) понимание задач, структуры и полномочий Высшего совета правосудия как органа судейского управления в целом и члена Высшего совета правосудия в частности;

в) законодательства Украины, связанного с деятельностью Высшего совета правосудия;

г) видения деятельности Высшего совета правосудия и предложений по совершенствованию его работы;

4) заключительная речь кандидата – до 5 мин.

При принятии решения по каждому кандидату во внимание принимается:

1) мотивация кандидата;

2) профессиональный опыт кандидата в области права;

3) знание законодательства Украины, связанного с деятельностью Высшего совета правосудия;

4) знание и понимание задач, структуры и полномочий Высшего совета правосудия как органа и отдельного члена Высшего совета правосудия.

По результатам проведения собеседования конкурсная комиссия путем открытого голосования простым большинством голосов от ее состава составляет список кандидатов, рекомендованных для осуществления Президентом Украины назначения на должность члена Высшего совета правосудия.

Фамилии кандидатов в таком списке размещаются в алфавитном порядке.

Конкурсная комиссия обнародует список рекомендованных кандидатов на сайте Официального интернет-представительства Президента Украины не позднее следующего рабочего дня после завершения собеседований.

График проведения собеседований на 3 июля 2024 года:

ДАВИДЧУК Дмитрий Павлович – с 11.30 до 12.30

ЖУК Андрей Владимирович – с 12.45 до 13.45.

Всего на должность члена ВСП по квоте Президента претендовало 13 кандидатов.

Впрочем, следует отметить, что Владимир Зеленский до сих пор не назначил члена ВСП по своей квоте из трех кандидатов, уже отобранных Этическим советом в прошлом году во время отбора на первую вакантную должность члена ВСП по квоте Президента.

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