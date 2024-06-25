Конкурс на посаду члена ВРП за квотою Президента: оприлюднили порядок та графік співбесід

Співбесіди з кандидатами проходитимуть в усній формі у віддаленому режимі.

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3 липня конкурсна комісія з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя проведе співбесіди з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя.

Співбесіди проводитимуться відповідно до Порядку проведення співбесіди з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя, затвердженого рішенням конкурсної комісії від 24 червня 2024 року.

Співбесіди з кандидатами проходитимуть в усній формі у віддаленому режимі з використанням сервісу Zoom відповідно до затвердженого графіку (додається).

«Посилання на ідентифікатор відеоконференції та код доступу буде надіслано кожному кандидату на електронну адресу, зазначену в його заяві.

З питань проведення співбесіди просимо звертатися за телефоном +38(044) 2556643 або [email protected]», - сказано у повідомленні.

Порядок проведення співбесіди з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя

Співбесіда проводиться конкурсною комісією з метою визначення професійної компетентності кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя.

Співбесіда проводиться з тими кандидатами, які включені до списку кандидатів, рекомендованих Етичною радою для призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя.

Співбесіда проводиться в усній формі у віддаленому режимі онлайн з використанням платформи Zoom. Співбесіда з кожним кандидатом триває до 60 хвилин та проводиться у такому порядку:

1) вступна частина – до 5 хв. (оголошення форми проведення співбесіди, зазначення кількості присутніх членів конкурсної комісії, заявлення відводів/ самовідводів (у разі наявності), представлення кандидата);

2) самопрезентація кандидата – до 10 хв.;

3) запитання до кандидата щодо:

а) мотивації кандидата брати участь у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя;

б) розуміння завдань, структури і повноважень Вищої ради правосуддя як органу суддівського врядування загалом та члена Вищої ради правосуддя зокрема;

в) законодавства України, пов’язаного з діяльністю Вищої ради правосуддя;

г) візії діяльності Вищої ради правосуддя та пропозицій щодо вдосконалення її роботи;

4) заключна промова кандидата - до 5 хв.

При прийнятті рішення щодо кожного кандидата до уваги приймається:

1) мотивація кандидата;

2) професійний досвід кандидата у сфері права;

3) знання законодавства України, пов’язаного з діяльністю Вищої ради правосуддя;

4) знання та розуміння завдань, структури і повноважень Вищої ради правосуддя як органу та окремого члена Вищої ради правосуддя.

За результатами проведення співбесіди конкурсна комісія шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від її складу складає список кандидатів, рекомендованих для здійснення Президентом України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя.

Прізвища кандидатів у такому списку розміщуються в алфавітному порядку.

Конкурсна комісія оприлюднює список рекомендованих кандидатів на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України не пізніше наступного робочого дня після завершення співбесід.

Графік проведення співбесід на 3 липня 2024 року:

ДАВИДЧУК Дмитро Павлович - з 11.30 до 12.30

ЖУК Андрій Володимирович - з 12.45 до 13.45.

Всього на посаду члена ВРП по квоті Президента претендувало 13 кандидатів.

Втім, слід зазначити, що Володимир Зеленський досі не призначив члена ВРП по своїй квоті з числа трьох кандидатів, вже відібраних Етичною радою у минулому році під час попереднього добору на першу вакантну посаду члена ВРП по квоті Президента.

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