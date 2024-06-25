Конкурс на посаду члена ВРП за квотою Президента: оприлюднили порядок та графік співбесід

3 липня конкурсна комісія з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя проведе співбесіди з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя.
Співбесіди проводитимуться відповідно до Порядку проведення співбесіди з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя, затвердженого рішенням конкурсної комісії від 24 червня 2024 року.
Співбесіди з кандидатами проходитимуть в усній формі у віддаленому режимі з використанням сервісу Zoom відповідно до затвердженого графіку (додається).
«Посилання на ідентифікатор відеоконференції та код доступу буде надіслано кожному кандидату на електронну адресу, зазначену в його заяві.
З питань проведення співбесіди просимо звертатися за телефоном +38(044) 2556643 або [email protected]», - сказано у повідомленні.
Порядок проведення співбесіди з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя
Співбесіда проводиться з тими кандидатами, які включені до списку кандидатів, рекомендованих Етичною радою для призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя.
1) вступна частина – до 5 хв. (оголошення форми проведення співбесіди, зазначення кількості присутніх членів конкурсної комісії, заявлення відводів/ самовідводів (у разі наявності), представлення кандидата);
2) самопрезентація кандидата – до 10 хв.;
3) запитання до кандидата щодо:
а) мотивації кандидата брати участь у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя;
б) розуміння завдань, структури і повноважень Вищої ради правосуддя як органу суддівського врядування загалом та члена Вищої ради правосуддя зокрема;
в) законодавства України, пов’язаного з діяльністю Вищої ради правосуддя;
г) візії діяльності Вищої ради правосуддя та пропозицій щодо вдосконалення її роботи;
4) заключна промова кандидата - до 5 хв.
1) мотивація кандидата;
2) професійний досвід кандидата у сфері права;
3) знання законодавства України, пов’язаного з діяльністю Вищої ради правосуддя;
4) знання та розуміння завдань, структури і повноважень Вищої ради правосуддя як органу та окремого члена Вищої ради правосуддя.
Прізвища кандидатів у такому списку розміщуються в алфавітному порядку.
Конкурсна комісія оприлюднює список рекомендованих кандидатів на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України не пізніше наступного робочого дня після завершення співбесід.
Графік проведення співбесід на 3 липня 2024 року:
ДАВИДЧУК Дмитро Павлович - з 11.30 до 12.30
ЖУК Андрій Володимирович - з 12.45 до 13.45.
Всього на посаду члена ВРП по квоті Президента претендувало 13 кандидатів.
Втім, слід зазначити, що Володимир Зеленський досі не призначив члена ВРП по своїй квоті з числа трьох кандидатів, вже відібраних Етичною радою у минулому році під час попереднього добору на першу вакантну посаду члена ВРП по квоті Президента.
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