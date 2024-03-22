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Результатів спеціальних перевірок щодо кандидатів на посаду члена ВРП по квоті Президента немає досі – Етична рада

16:34, 22 березня 2024
Етична рада повідомила, чому не відбуваються співбесіди з кандидатами на посаду члена ВРП по квоті Президента.
Результатів спеціальних перевірок щодо кандидатів на посаду члена ВРП по квоті Президента немає досі – Етична рада
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Етична рада 22 березня повідомила, чому досі не відбулися співбесіди з 13 кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя по квоті Президента.

Як зазначили в Етичній раді, справа в тому, що досі немає результатів спеціальної перевірки щодо кандидатів на посаду члена ВРП.

Без результатів спеціальної перевірки, підкреслила Етична рада, проведення співбесід з кандидатами є неможливим.

Нагадаємо, що 13 листопада 2023 року Конкурсна комісія з добору кандидатів для здійснення Президентом призначення на посаду члена ВРП визначила 13 кандидатів, які можуть претендувати на посаду члена ВРП. Це наступні кандидати:

1. БАЛАЦ Сергій Валерійович– суддя Господарського суду міста Києва

2. ГУРІН Дмитро Миколайович– суддя Житомирського окружного адміністративного суду

3. ЖУК Андрій Володимирович– суддя Касаційного адмінсуду у складі Верховного Суду

4. ЗАІЧКО Олена Вікторівна– суддя Харківського окружного адміністративного суду

5. КАПУСТИНСЬКИЙ Максим Вікторович– суддя Енергодарського міського суду Запорізької області

6. ПАНЧЕНКО Наталія Дмитрівна- суддя Київського окружного адміністративного суду

7. ТКАЧЕНКО Олександр Васильович– суддя Господарського суду Миколаївської області

8. ФЕЛЕНКО Юрій Анатолійович– суддя Балаклійського райсуду Харківської області, помічник командира батальйону з правової роботи

9. ПАВЛУЩИК Віктор Володимирович– старший детектив-керівник відділу детективів НАБУ

10. ШЕЙГЕЦЬ Валентин Михайлович– екс-прокурор Житомирської місцевої прокуратури Житомирської області

11. ШЕВЧУК Олексій Анатолійовичадвокат

12. ДАВИДЧУК Дмитро Павлович – старший детектив НАБУ

13. ІВАЩЕНКО Владислав Іванович- адвокат

Втім, слід зазначити, що Володимир Зеленський досі не призначив члена ВРП по своїй квоті з числа трьох кандидатів, вже відібраних Етичною радою у минулому році під час попереднього добору на першу вакантну посаду члена ВРП по квоті Президента.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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