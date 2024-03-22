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Результатов специальных проверок относительно кандидатов на должность члена ВСП по квоте Президента до сих пор нет – Этический совет

16:34, 22 марта 2024
Этический совет сообщил, почему не проходят собеседования с кандидатами на должность члена ВСП по квоте Президента.
Результатов специальных проверок относительно кандидатов на должность члена ВСП по квоте Президента до сих пор нет – Этический совет
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Этический совет 22 марта сообщил, почему до сих пор не состоялись собеседования с 13 кандидатами на должность члена Высшего совета правосудия по квоте Президента.

Как отметили в Этическом совете, дело в том, что до сих пор нет результатов специальной проверки кандидатов на должность члена ВСП.

Без результатов специальной проверки, подчеркнул Этический совет, проведение собеседований с кандидатами невозможно.

Напомним, что 13 ноября 2023 года Конкурсная комиссия по отбору кандидатов для осуществления Президентом назначения на должность члена ВСП определила 13 кандидатов, которые могут претендовать на должность члена ВСП. Это следующие кандидаты:

1. БАЛАЦ Сергій Валерійович – суддя Господарського суду міста Києва

2. ГУРІН Дмитро Миколайович– суддя Житомирського окружного адміністративного суду

3. ЖУК Андрій Володимирович – суддя Касаційного адмінсуду у складі Верховного Суду

4. ЗАІЧКО Олена Вікторівна – суддя Харківського окружного адміністративного суду

5. КАПУСТИНСЬКИЙ Максим Вікторович – суддя Енергодарського міського суду Запорізької області

6. ПАНЧЕНКО Наталія Дмитрівна - суддя Київського окружного адміністративного суду

7. ТКАЧЕНКО Олександр Васильович – суддя Господарського суду Миколаївської області

8. ФЕЛЕНКО Юрій Анатолійович – суддя Балаклійського райсуду Харківської області, помічник командира батальйону з правової роботи

 Інші кандидати

9.. ПАВЛУЩИК Віктор Володимирович– старший детектив-керівник відділу детективів НАБУ

10. ШЕЙГЕЦЬ Валентин Михайлович – екс-прокурор Житомирської місцевої прокуратури Житомирської області

11. ШЕВЧУК Олексій Анатолійович адвокат

12. ДАВИДЧУК Дмитро Павлович  – старший детектив НАБУ

13. ІВАЩЕНКО Владислав Іванович - адвокат

Впрочем, следует отметить, что Владимир Зеленский до сих пор не назначил члена ВСП по своей квоте из числа трех кандидатов, уже отобранных Этическим советом в прошлом году во время предварительного отбора на первую вакантную должность члена ВСП по квоте Президента.

Автор: Вячеслав Хрипун

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