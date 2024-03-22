Вступление Украины в ЕС: Ольга Стефанишина назвала сроки старта переговоров

Ольга Стефанишина отметила, что с июня Украина и ЕС начнут процесс планирования адаптации украинского законодательства к европейскому.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что страна имеет договоренность с ЕС о том, что начало переговоров о вступлении начнется в июне этого года. Об этом она сказала на «Киевском Форуме безопасности».

Она отметила, что страна не видела препятствий, чтобы в марте уже утвердить переговорную рамку.

«Это дало бы юридические основания двигаться более оперативно дальше. Но стартуют европейские выборы, и мы имеем джентльменскую договоренность среди абсолютного большинства стран ЕС, что и межправительственная конференция, и сама переговорная рамка будут утверждены в июне», - сказала она.

Стефанишина также добавила, что в 21 марта было заседание Европейского совета и были даны соответствующие инструкции министрам по европейским делам с тем, чтобы успеть начать переговоры в июне.

«Я достаточно спокойно себя чувствую. Президент не разделяет моего спокойствия, поэтому в таком эмоциональном балансе я уверена, что будем иметь решение на июнь», – сказала она.

Еще Стефанишина подчеркнула, что с июня Украина и ЕС начнут процесс планирования адаптации украинского законодательства к европейскому.

Добавим, Ольга Стефанишина отметила, что Украина завершила выполнение условий Еврокомиссии для утверждения переговорной рамки.

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