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  1. В Україні

Вступ України до ЄС: Ольга Стефанішина назвала терміни старту переговорів

16:29, 22 березня 2024
Ольга Стефанішина зазначила, що з червня Україна та ЄС почнуть процес планування адаптації українського законодавства до європейського.
Вступ України до ЄС: Ольга Стефанішина назвала терміни старту переговорів
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Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що країна має домовленість з ЄС про те, що початок переговорів про вступ розпочнеться у червні цього року. Про це вона сказала на «Київському Безпековому Форумі».

Вона зазначила, що країна не бачила перепон, щоб у березні вже затвердити переговорну рамку.

«Це дало б юридичні підстави рухатися більш оперативно далі. Але стартують європейські вибори, і ми маємо джентльменську домовленість серед абсолютної більшості країн ЄС, що і міжурядова конференція, і сама переговорна рамка будуть затверджені в червні», - сказала вона.

Стефанішина також додала, що в 21 березня було засідання Європейської ради і були дані відповідні інструкції міністрам з європейських справ з тим, щоб встигнути почати переговори у червні.

«Я достатньо спокійно себе почуваю. Президент не поділяє мого спокою, тому в такому емоційному балансі я впевнена, що матимемо рішення на червень», – сказала вона.

Ще Стефанішина підкреслила, що з червня Україна та ЄС почнуть процес планування адаптації українського законодавства до європейського.

Додамо, Ольга Стефанішина зазначила, що Україна завершила виконання умов Єврокомісії для затвердження переговорної рамки.

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