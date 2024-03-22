Який штраф передбачається за незвітування з рентної плати, – відповідь ДПС

За неподання декларації з рентної плати за спецвикористання лісових ресурсів передбачено відповідальність.

Джерело фото: dp.tax.gov.ua

Управління оподаткування юридичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Харківській області повідомляє про встановлення відповідальності за порушення норм Податкового кодексу України у період воєнного стану, зокрема щодо рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

Згідно з нормами Кодексу, неподання або несвоєчасне подання податкової звітності може призвести до накладення штрафу у розмірі 340 гривень за кожне таке порушення. У разі повторного порушення цієї норми протягом року, штраф може складати 1020 гривень за кожне неподання або несвоєчасне подання.

Також передбачено відповідальність за порушення правил сплати (перерахування) грошового зобов'язання. Зокрема, затримка сплати до 30 календарних днів може призвести до штрафу у розмірі 5% від погашеної суми податкового боргу, а затримка понад 30 календарних днів - до штрафу у розмірі 10% від погашеної суми податкового боргу.

Управління також наголошує на обов'язку суб'єктів лісових відносин надсилати контролюючим органам перелік лісокористувачів щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Невиконання цього обов'язку може мати наслідком встановлення відповідної відповідальності.

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