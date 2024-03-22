Внаслідок ракетного удару рф локально пошкоджені газопроводи й знеструмлені об'єкти «Нафтогазу»

Є локальні пошкодження газопроводів та знеструмлення обʼєктів.

Під час масованої атаки рф по енергосистемі України було пошкоджено об’єкти групи "Нафтогаз" та ПАТ "Центренерго".

"Маємо локальні пошкодження газопроводів та знеструмлення об'єктів. Ведуться необхідні роботи", – написав голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Він уточнив, що працівники компанії не постраждали. Фахівці "Нафтогазу" вже працюють над відновленням пошкоджених газових мереж, на частині знеструмлених об'єктів уже відновлено постачання електроенергії.

"Люди не постраждали. На підприємстві розпочали відновлювальні роботи", – повідомила пресслужба компанії.

Нагадаємо, що в ніч на 22 березня та вранці країна-агресор рф здійснила масштабну ракетно-дронову атаку на Україну, запустивши понад 60 "шахедів" та майже 90 ракет різних типів. Били по критичній інфраструктурі.

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