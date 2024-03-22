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  1. В Україні

В Україні з’явиться портал з легальними міжнародними автоперевізниками для пасажирів

21:12, 22 березня 2024
Пасажири зможуть знайти автобусні квитки від легальних перевізників на єдиному порталі.
В Україні з’явиться портал з легальними міжнародними автоперевізниками для пасажирів
Джерело фото: Сергій Деркач / Facebook
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Міністерство відновлення в рамках реформи запускає портал з легальними міжнародними автобусними перевізниками. Про це повідомляє «ЕП».

Усі перевізники, що працюють на міжнародних маршрутах, повинні мати низку документів: ліцензію на міжнародні перевезення, документи водія та транспортного засобу, а також дозвіл на здійснення регулярних чи нерегулярних перевезень.

Як зазначають у ЗМІ, наразі на ринку існує частина недоброчесних перевізників, які нехтують частиною документів. Наприклад, здійснюють регулярні рейси під виглядом нерегулярних, завищують ціни на квитки та спотворюють конкуренцію.

Пасажири ж можуть не знати про це, і несвідомо наражати себе на ризик того, що рейс в останній момент можуть скасувати, місць для них – не вистачити, або ж автобус просто не доїде до пункту призначення.

Зазначається, що ідея Мінвідновлення полягає у тому, аби в одному місці зібрати квитки від перевірених легальних перевізників. Такий портал не буде агрегатором квитків, а перенаправлятиме пасажирів далі на сайти перевізників для купівлі квитків.

Також пасажири отримають змогу подати скаргу до Державної служби України з безпеки на транспорті у разі, якщо зіштовхнуться з порушеннями з боку перевізника.

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