В Украине появится портал с легальными международными автоперевозчиками для пассажиров

Пассажиры смогут найти автобусные билеты от легальных перевозчиков на единственном портале.

Источник фото: Сергей Деркач / Facebook

Министерство восстановления рамках реформы запускает портал с легальными международными автобусными перевозчиками. Об этом сообщает «ЭП».

Все перевозчики, работающие на международных маршрутах, должны иметь ряд документов: лицензию на международные перевозки, документы водителя и транспортного средства, а также разрешение на осуществление регулярных или нерегулярных перевозок.

Как отмечают в СМИ, сейчас на рынке существует часть неблагополучных перевозчиков, которые пренебрегают частью документов. Например, осуществляют регулярные рейсы под видом нерегулярных, завышают цены на билеты и искажают конкуренцию.

Пассажиры же могут не знать об этом, и бессознательно подвергать себя риску того, что рейс в последний момент могут отменить, мест для них – не хватить, или автобус просто не доедет до пункта назначения.

Отмечается, что идея Минвосстановления состоит в том, чтобы в одном месте собрать билеты от проверенных легальных перевозчиков. Такой портал не будет агрегатором билетов, а будет перенаправлять пассажиров дальше на сайты перевозчиков для покупки билетов.

Также пассажиры получат возможность подать жалобу в Государственную службу Украины по безопасности на транспорте в случае, если столкнутся с нарушениями со стороны перевозчика.

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