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Растрата имущества на 56 млн грн: какое решение приняла АП ВАКС в отношении экс-чиновников Луцкого КХП

16:46, 22 марта 2024
АП ВАКС поддержала позицию прокурора САП и отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты.
Растрата имущества на 56 млн грн: какое решение приняла АП ВАКС в отношении экс-чиновников Луцкого КХП
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В пятницу, 22 марта, Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений приговор ВАКС от 16.03.2023, которым бывший директор ГП «Луцкое КХП №2» Степан Москвич и экс-начальник элеватора Леонид Тимофеюк признаны виновными в растрате имущества ПАО, а именно 26 тыс. тонн зерна на общую сумму 56 млн. гривен. Об этом сообщила пресс-служба САП.

Суд апелляционной инстанции, заслушав доводы сторон, поддержал позицию прокурора САП и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты.

Таким образом, Москвич признан виновным по ч. 5 ст. 191 УК Украины и назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на три года и с конфискацией всего принадлежащего ему на праве собственности имущества (а это более 50 объектов недвижимости, корпоративные права 6 юридических лиц и автомобиль BMW X5).

Его сообщник Тимофеюк тоже признан виновным по ч. 5 ст. 191 УК Украины и назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на три года и с конфискацией части принадлежащего ему на праве собственности имущества.

В САП добавляют, что определение апелляционного суда вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в порядке в Верховный Суд в течение трех месяцев.

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