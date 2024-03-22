На Львовщине мужчина за $3000 продавал фальшивое удостоверение водителя-экспедитора для выезда за границу

На Львовщине злоумышленник изготавливал фальшивые документы для пересечения границы.

Источник фото: DPSUkraine

На Львовщине был задержан мошенник, который за денежное вознаграждение в размере 3000 долларов США предлагал фальшивые удостоверения "водителя-экспедитора", которые должны были предоставить право на пересечение границы. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Во время обысков, которые проводили пограничники совместно с работниками Национальной полиции, была обнаружена и изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, флеш-носители и копии документов, которые использовались в схеме.

Злоумышленнику было объявлено о подозрении в совершении двух уголовных правонарушений - незаконной переправки лиц через границу и подделки документов. Подозреваемому избирают меру пресечения, а досудебное расследование продолжается.

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