На Львівщині чоловік за $3000 продавав фальшиве посвідчення водія-експедитора для виїзду за кордон

На Львівщині зловмисник виготовляв фальшиві документи для перетину кордону.

Джерело фото: DPSUkraine

На Львівщині був затриманий шахрай, який за грошову винагороду в розмірі 3000 доларів США пропонував фальшиві посвідчення «водія-експедитора», що мали надати право на перетин кордону. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Під час обшуків, які проводили прикордонники спільно з працівниками Національної поліції, була виявлена та вилучена комп'ютерна техніка, мобільні телефони, флеш-носії та копії документів, які використовувалися в схемі.

Зловмиснику було оголошено про підозру у вчиненні двох кримінальних правопорушень - незаконного переправлення осіб через кордон та підробки документів. Підозрюваному обирають запобіжний захід, а досудове розслідування продовжується.

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