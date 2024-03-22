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  1. В Україні

Мінреінтеграції оновило перелік ТОТ та територій бойових дій

22:18, 22 березня 2024
Мінреінтеграції оприлюднило новий перелік тимчасово окупованих територій із можливістю виплат.
Мінреінтеграції оновило перелік ТОТ та територій бойових дій
Фото з відкритих джерел
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Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб оприлюднило наказ від 8 березня 2024 року № 65, який вносить зміни до Переліку територій, на яких тривають бойові дії або які тимчасово окуповані російською федерацією. Зазначений наказ набирає чинності з 21 березня та опублікований у "Офіційному віснику".

Цей перелік визначає території, на яких можуть отримувати виплати особи, що покинули населені пункти, що зазначені в ньому:

  • території можливих бойових дій;
  • території активних бойових дій;
  • тимчасово окуповані російською федерацією, де не визначено дату завершення бойових дій або тимчасової окупації.

З 6 травня 2023 року цей перелік може застосовуватися для визначення особливостей сплати податків і зборів на відповідних територіях. Для цього використовується наказ від 22 грудня 2022 року №309, який також включає інформацію про початок та завершення активних бойових дій або тимчасової окупації у 2023 році.

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