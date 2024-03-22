Минреинтеграции обновило перечень ВОТ и территорий боевых действий

Минреинтеграции обнародовало новый перечень временно оккупированных территорий с возможностью выплат.

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Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц обнародовало приказ от 8 марта 2024 года № 65, который вносит изменения в Перечень территорий, на которых продолжаются боевые действия или которые временно оккупированы российской федерацией. Указанный приказ вступает в силу с 21 марта и опубликован в "Официальном вестнике".

Этот перечень определяет территории, на которых могут получать выплаты лица, покинувшие населенные пункты, указанные в нем:

территории возможных боевых действий;

территории активных боевых действий;

временно оккупированные российской федерацией, где не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации.

С 6 мая 2023 года этот перечень может применяться для определения особенностей уплаты налогов и сборов на соответствующих территориях. Для этого используется приказ от 22 декабря 2022 года №309, который также включает информацию о начале и завершении активных боевых действий или временной оккупации в 2023 году.

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