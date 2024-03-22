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Рассмотрение дела в апелляционном суде: какие этапы и ключевые моменты

16:28, 22 марта 2024
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Рассмотрение дела в апелляционном суде: какие этапы и ключевые моменты
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Реєстрація та перевірка скарги:

Апеляційна скарга реєструється у день її надходження до суду апеляційної інстанції та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. Суд апеляційної інстанції перевіряє, чи відповідає скарга вимогам закону.

Відкриття апеляційного провадження:

Якщо скарга відповідає вимогам закону, суддя апеляційного суду виносить ухвалу про відкриття апеляційного провадження. Питання про відкриття апеляційного провадження у справі вирішується не пізніше п’яти днів з дня надходження апеляційної скарги або заяви про усунення недоліків.

Підготовка до судового засідання:

1) Суддя-доповідач проводить підготовчі дії та доповідає про них колегії суддів, яка вирішує питання про проведення додаткових підготовчих дій у разі необхідності та призначення справи до розгляду;

2) Визначається дата, час та місце розгляду справи та повідомляються учасникам справи;

3) Суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Судовий розгляд:

  1. Розгляд справ у суді апеляційної інстанції здійснюється в судовому засіданні з повідомленням учасників справи.
  2. Суддя-доповідач доповідає зміст рішення (ухвали), яке оскаржено, доводи апеляційної скарги, межі, в яких повинні здійснюватися перевірка рішення (ухвали), встановлюватися обставини і досліджуватися докази.
  3. Після доповіді судді-доповідача пояснення дає особа, яка подала апеляційну скаргу.
  4. Закінчивши з’ясування обставин і перевірку їх доказами, суд апеляційної інстанції надає учасникам справи можливість виступити у судових дебатах.
  5. Після закінчення дебатів суд виходить до нарадчої кімнати.
  6. Суд виходить із нарадчої кімнати та оголошує про прийняття рішення.

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