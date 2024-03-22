Рассмотрение дела в апелляционном суде: какие этапы и ключевые моменты

Украинцам напомнили ключевые аспекты рассмотрения дела в апелляционном суде.

Черкасский апелляционный суд напомнил, какие есть этапы и ключевые моменты рассмотрения дела в апелляционном суде.

Реєстрація та перевірка скарги:

Апеляційна скарга реєструється у день її надходження до суду апеляційної інстанції та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу. Суд апеляційної інстанції перевіряє, чи відповідає скарга вимогам закону.

Відкриття апеляційного провадження:

Якщо скарга відповідає вимогам закону, суддя апеляційного суду виносить ухвалу про відкриття апеляційного провадження. Питання про відкриття апеляційного провадження у справі вирішується не пізніше п’яти днів з дня надходження апеляційної скарги або заяви про усунення недоліків.

Підготовка до судового засідання:

1) Суддя-доповідач проводить підготовчі дії та доповідає про них колегії суддів, яка вирішує питання про проведення додаткових підготовчих дій у разі необхідності та призначення справи до розгляду;

2) Визначається дата, час та місце розгляду справи та повідомляються учасникам справи;

3) Суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Судовий розгляд:

Розгляд справ у суді апеляційної інстанції здійснюється в судовому засіданні з повідомленням учасників справи. Суддя-доповідач доповідає зміст рішення (ухвали), яке оскаржено, доводи апеляційної скарги, межі, в яких повинні здійснюватися перевірка рішення (ухвали), встановлюватися обставини і досліджуватися докази. Після доповіді судді-доповідача пояснення дає особа, яка подала апеляційну скаргу. Закінчивши з’ясування обставин і перевірку їх доказами, суд апеляційної інстанції надає учасникам справи можливість виступити у судових дебатах. Після закінчення дебатів суд виходить до нарадчої кімнати. Суд виходить із нарадчої кімнати та оголошує про прийняття рішення.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.