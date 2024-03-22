На Киевщине трое мужчин обокрали и подожгли дом

В Киевской области задержаны и сообщено о подозрении правонарушителям за кражу и поджог.

Полиция Киевской области сообщила о задержании правонарушителей, которые проникли, обокрали и подожгли дом в селе Пии Киевской области. Злоумышленникам, которые совершили это преступление во время военного положения, сообщено о подозрении.

По данным полиции, 19 марта в Обуховское управление полиции Киевской области поступило сообщение о возгорании жилого дома. Правоохранители установили, что преступление совершили трое жителей Запорожья в возрасте 47, 25 и 24 года.

Подозреваемые похитили из дома шесть золотых часов, мобильный телефон, кольцо из драгоценного металла и два охотничьих ружья. Один из них проник в дом, разбив окно, во время когда двое других следили за территорией.

После совершения кражи, один из злоумышленников поджег дом, использовав канистру. Правоохранители задержали подозреваемых и поместили их в изолятор временного содержания.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по факту кражи, совершенной условиях военного положения, а также начато досудебное расследование за совершение умышленного повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога.

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