На Київщині троє чоловіків обікрали та підпалили будинок

У Київській області затримано та повідомлено про підозру правопорушникам за крадіжку та підпал.

Поліція Київської області повідомила про затримання правопорушників, які проникли, обікрали та підпалили будинок у селі Пії на Київщині. Зловмисникам, які вчинили цей злочин під час воєнного стану, повідомлено про підозру.

За даними поліції, 19 березня до Обухівського управління поліції Київщини надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку. Правоохоронці встановили, що злочин вчинили троє жителів Запоріжжя у віці 47, 25 та 24 роки.

Підозрювані викрали з будинку шість золотих годинників, мобільний телефон, каблучку з дорогоцінного металу та дві мисливські рушниці. Один з них проник до будинку, розбивши вікно, під час коли двоє інших стежили за територією.

Після вчинення крадіжки, один з зловмисників підпалив будинок, використавши каністру. Правоохоронці затримали підозрюваних та помістили їх до ізолятора тимчасового тримання.

Зловмисникам повідомлено про підозру за фактом крадіжки, вчиненої умовах воєнного стану, а також розпочато досудове розслідування за вчинення умисного пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу.

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