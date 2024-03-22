Мін’юст знову відтермінував впровадження порядку щодо кінцевих бенефіціарних власників

У вересні набуде чинності обов'язок суб'єктів первинного фінмоніторингу щодо виявлення розбіжностей у даних про бенефіціарів.

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Як відомо, з 1 квітня мав набрати чинності наказ Міністерства юстиції України № 2542/5 від 12.07.2024, яким затверджено процедуру повідомлення Мін’юста як держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи.

Проте, Мінʼюст затвердив новий Наказ від 18.03.2024 № 727/5, яким відстрочив початок дії Наказу № 2542/5. Про це повідомило Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м. Київ на своєму офіційному сайті.

Таким чином, з 1 вересня 2024 року набуде чинності обов'язок суб'єктів первинного фінмоніторингу щодо виявлення розбіжностей у даних про бенефіціарів.

Відповідно, Мін'юст не штрафуватиме за недостовірні дані про бенефіціарів до 01.09.2024.

Наказ Міністерства юстиції України «Про внесенння змін до наказу Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 року № 2542/5» від 18.03.2024 № 727/5:

Раніше ми писали, що було затверджено порядок повідомлення Мін’юсту щодо розбіжностей в ЄДР.

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